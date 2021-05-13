«Они хотят жить активной общественной жизнью». Чем сегодня живут ветераны и как их поддерживает государство?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев. Екатерина Забенько, ведущая:

Вы возглавляете ветеранскую организацию с 2007 года. Наверняка, вы прекрасно знаете, чем сегодня живут ветераны. Что их радует, что их заботит, чем они живут, и какие мероприятия проводятся с вашим участием?

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Наша организация объединяет все категории ветеранов. Главным достоинством, патриотическим составом нашей организации являются участники Великой Отечественной войны. Также есть и другие, кто связан с этими событиями. Наши ветераны хотят жить активной общественной жизнью, не оставаться в замкнутом состоянии, хотят встречаться с молодежью, между собой и быть связанными с событиями, которые происходят в нашей стране. Екатерина Забенько:

Есть такая возможность у них? Анатолий Адоньев:

Да, есть. Сейчас, учитывая пандемию, идет ограничение, мы соблюдаем предосторожности.

Екатерина Забенько:

Конечно, вам надо беречь себя. Анатолий Адоньев:

Мы стараемся остерегать. Екатерина Забенько:

Интернет освоили ради этого? По Skype общаетесь между собой? Анатолий Адоньев:

Я нередко получаю звонки. Говорят, Анатолий Алексеевич, вы что-то реже стали приглашать нас на мероприятия. Я не меньше стал приглашать, но мы все равно сохраняем нашу задачу – общаться с молодежью, передавать преданность государству, патриотизм. Вовлекаем их в активную общественную деятельность. Они готовят цветники у мест отдыха ветеранов, у подъездов. Это большое конкурсное событие, в котором участвует масса. За последние годы в 25 раз увеличилось число ветеранов, в этом году беспокоимся из-за пандемии, но готовимся. Еще у нас есть событие – ветеранские дожинки. Если вы посмотрите на овощи и на то, что сделали дачники. Екатерина Забенько:

Я знаю, как вы там кабачками меряетесь, тыквами. Анатолий Адоньев:

Дело в том, что эти кабачки превращаются в патриотические события. Екатерина Забенько:

Все, что попадает в руки ветеранов, обретает определенный смысл для добра, мира, объединения.

Анатолий Адоньев:

Вы правильно говорите. Поэтому мы и преследуем эту цель, чтобы события, которые мы проводим, не только вовлекали ветеранов, но и способствовали тому, чтобы в них принимала участие молодежь и перенимала от нас творческую преданность, преданность своему народу и государству. Екатерина Забенько:

А все протестное движение превратилось в тыкву. Анатолий Адоньев:

А протестное движение, которое мы всегда болезненно воспринимаем, мы не хотим, чтобы оно повлияло на разъединение нашего народа. Мы делаем все, чтобы ветеранское братство было единым и повлияло на формирование единения всего нашего народа. Екатерина Забенько:

Как вас поддерживает государство?

Анатолий Адоньев:

Мы искренне благодарны государству. Если брать участников Великой Отечественной, они постоянно находятся в поддержке в материальном отношении. Кроме того, все законодательные акты способствуют тому, чтобы ветеранам старшего поколения, участникам войны оказывалась помощь по всем направлениям: медицинскому, социальному и другим. Все делается для этого, мы чувствуем заботу, внимание, те меры, которые принимаются для повышения пенсий, для поддержки ветеранского движения. Только вчера я прочитал, что с мая по июнь ветеранам, дачникам и другим категориям предоставлено право 50 % оплаты проезда. Эта инициатива была проявлена еще 10 лет назад, когда мы беседовали на встрече с Президентом. Президент поддержал нас, и теперь это ежегодно осуществляется. Для ветеранов это событие, потому что, имея пенсию, он может еще сэкономить на транспортных поездках, чтобы потом использовать деньги на те же лекарства. Мы благодарны нашему правительству, Президенту, социальным службам, что они все время проявляют внимание к ветеранскому братству нашей столицы и государства.