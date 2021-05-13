«Это будет мой первый опыт». В Минской области завершают формировать студотряды

Новости Беларуси. В Минской области завершают формировать студенческие отряды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приступит к работе молодежь уже в июне.
Новости Беларуси. В Минской области завершают формировать студенческие отряды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Приступит к работе молодежь уже в июне.
Запись ведется в каждом районе. Так, в Копыльском планируют трудоустроить около ста молодых людей. Студотряды будут работать на базе 15 предприятий района. Каждый сможет выбрать занятие по интересам. К слову, в 2020 году трудоустроили около 60 учащихся.
Ольга Степанова, первый секретарь районного комитета БРСМ:
На сегодня уже более 80 учащихся средних школ наших, 21 учреждения образования, активно записываются. Принимающей организацией самой активной у нас выступает Копыльский государственный колледж, на базе учреждения будет два студенческих отряда – это сервисный и строительный (по изготовлению тротуарной плитки и пошив постельного белья).
Наталья Лукашевич, заведующая учебно-производственной мастерской Копыльского государственного колледжа:
Наше учреждение образования многопрофильно. Мы готовим учащихся по 14 специальностям, 18 квалификациям. Топовые квалификации – это такие, как швея и строитель. Поэтому в колледже есть все возможности для организации и создания рабочих мест, создания здоровых и благоприятных условий для работы во внеурочное, каникулярное время учащихся.
Ульяна Карпук, учащаяся Копыльского государственного колледжа:
Это будет мой первый опыт. Я вступаю в студотряд, потому что хочу провести активное лето и при этом зарабатывать деньги.
Всего же в центральном регионе планируют трудоустроить более двух тысяч юношей и девушек. Традиционно будут созданы студотряды разных направлений: строительные, педагогические, сервисные, экологические и производственные.
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