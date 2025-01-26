Лукашенко: нам шоу не надо, выборы – это серьёзная вещь, и они должны делаться серьёзно

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Более того, наши двери открыты. По безвизу Беларусь могут посещать граждане из нескольких десятков стран.
Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.
Александра Лукашенко попросили объяснить лояльное поведение его конкурентов и агитационную пассивность самого Лукашенко. А ведь некоторым так хотелось шоу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, нам шоу не надо. Это не наше. Выборы – это же серьезная вещь. Серьезные вещи должны серьезно делаться. Люди видели, как я работал. Если они согласны с моей политикой, я же ее резко менять не буду и ломать. Я об этом сказал. Ну вот я такой, я и буду такую политику проводить. Что мне тут еще доказывать и ходить по митингам и прочее? Ну вот что Сережа Сыранков может выйти и сказать? Что? Хотя альтернативный кандидат, может, и не должен так говорить, но он понимал, что коммунисты, скорее всего, проголосуют за ту политику, которая есть. Не потому, что она идеальна и лучше. А потому что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Или партия труда и справедливости, или либеральная партия Олега Гайдукевича. Они только образовались. У них еще там и народу не очень. Но там огромное количество, которые также заявили, что поддержат действующего Президента. И то, о чем говорит Олег Гайдукевич, ну слушайте, он вообще был рупором Президента эти пять лет. Что он может в альтернативу сказать? Покритикуй действующую власть – ну так ты и сам в ней.
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