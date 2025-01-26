Лукашенко: нам шоу не надо, выборы – это серьёзная вещь, и они должны делаться серьёзно

Свой выбор 26 января сделал Александр Лукашенко. Ровно в 11 часов Президент прибыл на столичный участок для голосования № 1 и буквально с ходу заявил, что все должно быть максимально открыто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно что касается СМИ. Нам скрывать нечего. Более того, наши двери открыты. По безвизу Беларусь могут посещать граждане из нескольких десятков стран.

Больше 4 часов нон-стоп Александр Лукашенко отвечал на все без исключения вопросы журналистов в прямом эфире. То есть что сказано, то сказано, никаких потом «вырезок». Причем спрашивали обо всем – от международных контактов, ситуации в Украине до судьбы шпица Умки.

Александра Лукашенко попросили объяснить лояльное поведение его конкурентов и агитационную пассивность самого Лукашенко. А ведь некоторым так хотелось шоу.