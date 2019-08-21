«Я тебе переведу денег, а потом ты мне их отдашь». Новые виды мошенничества в соцсетях

Случаев банковского мошенничества все больше! Злоумышленники звонят клиентам и представляются работниками, в том числе и служб безопасности. Под разными предлогами они просят паспортные данные, реквизиты платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, коды и информацию об остатке на счете. Как не попасть на эту удочку? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома – Александр Грицук. Какие новинки в интернет-мошенничестве в последнее время появились? Александр Грицук, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Мошенники вместе с технологиями тоже развиваются и мы этому развитию тоже способствуем, потому что мы все чаще выкладываем о себе больше конфиденциальной информации: мобильные телефоны, электронную почту. И получается, что мошенники используют социальную инженерию, получают доступ к социальным сетям и используют наши данные, которые выложили в открытый доступ, а дальше уже дело техники.

Что надо сделать, чтобы не попасться на крючок к этим виртуальным ворам? Александр Грицук:

Первое – не выкладывать в интернет свою социальную информацию, поменьше о себе информации. Второе – быть очень внимательным даже в случае – очень распространенный случай мошенничества в социальной сети Вконтакте, когда взламывают какого-то пользователя и делают рассылку друзьям: «Одолжи мне денег», «Переведи на карту», либо «У меня карта заблокирована», «Дай мне свои реквизиты карты и я тебе переведу денег, а потом ты мне их отдашь». Люди просто, доверяя этому сообщению, не перезванивая этому пользователю, не убеждаются, что это именно тот пользователь, начинают предоставлять свои реквизиты карты.

Как себя защитить? Александр Грицук:

1. Не выкладывать о себе полную информацию. 2. Не передавать третьим лицам реквизиты своей банковской карты. Пин-код не царапать на карточке – это многие у нас так делают. Держать все в сохранности! 3. Иметь не одну, а хотя бы две-три банковские карты. Одна – это зарплатная, вторая – для расчета в интернете, а третья – для путешествий. Как правило, на последние две карты вы кладете нужную сумму, которая вам будет необходима, и рассчитываетесь. Свою зарплатную карту вы просто сохраняете. 4. Если вас вдруг взломали, вы восстановили аккаунт, обязательно разошлите своим знакомым и друзьям сообщения, что это теперь ваш аккаунт. 5. Если пришло сообщение от друга, что нужно передать реквизиты своей карты, обязательно перезвоните ему, свяжитесь любым способом, задайте ему неудобный вопрос, который его поставит в тупик, либо это только он может вам ответить, чтобы его проверить. 6. Будьте внимательны при расчете в интернет-магазинах, потому что есть интернет-магазины, которые предоставляют очень большие скидки, а на самом деле это фишинговый магазин, где вы вбиваете свои реквизиты карт, после этого они будут их использовать.

Какие еще появляются виды интернет-мошенничества? Александр Грицук:

В Вконтакте создаются группы какого-то банка: «Беларусбанка», «Альфа-банка» и там предлагают взять дешевый кредит либо какую-то услугу, где не требуется производить оплату. Ни в коем случае этого не надо делать! Лучше обратиться в банк. Когда звонят от имени банка, также не доверяйте этому звонку, особенно когда вас спрашивают ваши личные данные, банк и так знает все ваши личные данные, потому что когда вы заключаете договор, вы все вписываете, вплоть до паспортный данных и секретного слова.