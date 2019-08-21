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Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ивьевский район

21 августа 2019 07:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ивьевский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь главе государства доложат о ходе уборочной, социально-экономическом развитии области и района. Президент посетит предприятие «ЛидаТехмаш», где ознакомится с процессами производства сельхозтехники.

Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ивьевский район -1

Результаты работы предприятия за первое полугодие хорошие. Продукции произвели на 43 % больше, чем за такой же период в 2018 году, экспорт превысил 3 млн рублей. С лидским предприятием хорошо знакомы в России, Казахстане, Армении, Украине.

Планируется также, что Александр Лукашенко посетит Ивьевский центр культуры и досуга и посмотрит выставку ремесленников и народных мастеров.

Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ивьевский район -4

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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