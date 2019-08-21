Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах

Если вы являетесь владельцем жилого дома, дачи, квартиры или просто комнаты, значит, вы являетесь потенциальным плательщиком налога на недвижимость. Александр Костюкевич, юрист:

У нас это стандартная льгота – одно жилое помещение на одного гражданина, либо часть этого жилого помещения: комната или доля в этом жилом помещении. Если физическое лицо на праве собственности обладает двумя и более квартирами, то, соответственно, одна квартира по выбору физического лица налогом на недвижимость не облагается, со второй и последующей квартиры нужно платить налог. Общая ставка для физических лиц – 0,1%, если две и более квартир, то ставка налога – 0,2%.

Казалось бы, все просто, но в жизни бывают разные ситуации. Например, если покупаем жилье в лизинг, то платежи равными долями выплачиваются в пользу застройщика – это, конечно, удобно и комфортно. И хотя собственником жилья до момента полного расчета являетесь не вы – платить налог на недвижимость придется вам. А вот если вы приняли в наследство домик в деревне, но не успели оформить права на него. Нужно ли платить за этот период налог на недвижимость?

Александр Костюкевич:

Мы должны четко понять, что не с момента государственной регистрации в БРТИ, а с момента открытия наследства.

Находитесь в процессе строительства дома? Еще не успели сделать отделку и зарегистрировать объект, но возвели фундамент, стены и крышу, автоматически становитесь плательщиками налога на недвижимость. Александр Костюкевич:

Раньше была норма, что процент готовности был 80, только от этого уровня готовности насчитывался налог на недвижимость, сейчас этой нормы нет.

Физическое лицо вправе выбрать, какой из объектов будет облагаться налогом, а какой будет попадать под льготу. Для этого необходимо уведомить налоговый орган о получении в собственность второго объекта недвижимости. Александр Костюкевич:

Если налоговая вдруг понимает, что физическое лицо не обратилось с уведомлением, что он находится в праве собственности, у него несколько жилых помещений, то налоговая самостоятельно будет исчислять этот налог. Тогда по общему правилу первая квартира по дате регистрации будет льготироваться, вторая и последующая будет доначислен налог и соответственно, направлено уведомление физическому лицу. Что касается сроков, то сумма налогов на недвижимость будет взыскана за предшествующие три года. Штрафных санкций не будет, пеня тоже не начисляется.

По жилым домам такая льгота предоставляется только пенсионерам по возрасту, инвалидам первой второй группы, недееспособным гражданам и несовершеннолетним детям и только лишь при условии, что в этих жилых помещениях не будут прописаны трудоспособные лица. Александр Костюкевич:

Если объект предназначен либо используется предпринимательской деятельностью, то льгота по налогу на недвижимость не предоставляется. Даже если мы берем категорию многодетная семья, у них есть две или три квартиры, одна из этих квартир будет сдаваться на сутки, то соответственно, используется предпринимательская деятельность, льгота по этой квартире предоставляться не будет.