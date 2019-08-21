Прямой эфир

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах

21 августа 2019 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если вы являетесь владельцем жилого дома, дачи, квартиры или просто комнаты, значит, вы являетесь потенциальным плательщиком налога на недвижимость.

Александр Костюкевич, юрист:
У нас это стандартная льгота – одно жилое помещение на одного гражданина, либо часть этого жилого помещения: комната или доля в этом жилом помещении. Если физическое лицо на праве собственности обладает двумя и более квартирами, то, соответственно, одна квартира по выбору физического лица налогом на недвижимость не облагается, со второй и последующей квартиры нужно платить налог. Общая ставка для физических лиц – 0,1%, если две и более квартир, то ставка налога – 0,2%.

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах-1

Казалось бы, все просто, но в жизни бывают разные ситуации. Например, если покупаем жилье в лизинг, то платежи равными долями выплачиваются в пользу застройщика – это, конечно, удобно и комфортно. И хотя собственником жилья до момента полного расчета являетесь не вы – платить налог на недвижимость придется вам. А вот если вы приняли в наследство домик в деревне, но не успели оформить права на него. Нужно ли платить за этот период налог на недвижимость?

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах-4

Александр Костюкевич:
Мы должны четко понять, что не с момента государственной регистрации в БРТИ, а с момента открытия наследства.

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах-7

Находитесь в процессе строительства дома? Еще не успели сделать отделку и зарегистрировать объект, но возвели фундамент, стены и крышу, автоматически становитесь плательщиками налога на недвижимость.

Александр Костюкевич:
Раньше была норма, что процент готовности был 80, только от этого уровня готовности насчитывался налог на недвижимость, сейчас этой нормы нет.

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах-10

Физическое лицо вправе выбрать, какой из объектов будет облагаться налогом, а какой будет попадать под льготу. Для этого необходимо уведомить налоговый орган о получении в собственность второго объекта недвижимости.

Александр Костюкевич:
Если налоговая вдруг понимает, что физическое лицо не обратилось с уведомлением, что он находится в праве собственности, у него несколько жилых помещений, то налоговая самостоятельно будет исчислять этот налог. Тогда по общему правилу первая квартира по дате регистрации будет льготироваться, вторая и последующая будет доначислен налог и соответственно, направлено уведомление физическому лицу. Что касается сроков, то сумма налогов на недвижимость будет взыскана за предшествующие три года. Штрафных санкций не будет, пеня тоже не начисляется.

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах-13

По жилым домам такая льгота предоставляется только пенсионерам по возрасту, инвалидам первой второй группы, недееспособным гражданам и несовершеннолетним детям и только лишь при условии, что в этих жилых помещениях не будут прописаны трудоспособные лица.

Александр Костюкевич:
Если объект предназначен либо используется предпринимательской деятельностью, то льгота по налогу на недвижимость не предоставляется. Даже если мы берем категорию многодетная семья, у них есть две или три квартиры, одна из этих квартир будет сдаваться на сутки, то соответственно, используется предпринимательская деятельность, льгота по этой квартире предоставляться не будет.

Получили жильё в наследство, строите или покупаете. Что нужно знать о налогах-16

15 ноября – крайний срок уплаты налога на землю и недвижимость. В случае неуплаты – налагается штраф в размере пятнадцати процентов от неуплаченной суммы налога. Разумно распоряжайтесь своими финансами.

# Недвижимость # общество # Александр Костюкевич # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как отдохнуть в городе, никуда не уезжая? 10 экотроп в Минске
21 августа 2019 07:31

Как отдохнуть в городе, никуда не уезжая? 10 экотроп в Минске

Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ивьевский район
21 августа 2019 07:26

Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ивьевский район

«Когда техника проезжает над головой – страшно». Курсанты Военной академии прошли боевое крещение на полигоне
21 августа 2019 06:46

«Когда техника проезжает над головой – страшно». Курсанты Военной академии прошли боевое крещение на полигоне