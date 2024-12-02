Новости по тегу #Александр Грицук

Создают аккаунт в Telegram от имени руководителя организации, и сотрудникам рассылаются сообщения: у нас работает милиция, все счета сотрудников скомпрометированы, вот счет, на который надо перевести денежные средства, чтобы их обезопасить.
Чем быстрее потерпевший обратится в органы внутренних дел, тем больше шансов сохранить денежные средства
10 октября 2026 14:43
10 октября 2026 14:36
10 октября 2026 14:32
10 октября 2026 14:30
10 октября 2026 14:25
10 октября 2026 14:24
10 октября 2026 14:20
10 октября 2026 14:14