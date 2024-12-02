Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Грицук

О новом способе похитить деньги доверчивых граждан в Telegram рассказал правоохранитель
02 декабря 2024 17:22

О новом способе похитить деньги доверчивых граждан в Telegram рассказал правоохранитель

Деньги граждан под защитой: реакция правоохранителей на хищения сократилась до нескольких часов
02 декабря 2024 17:19

Деньги граждан под защитой: реакция правоохранителей на хищения сократилась до нескольких часов

Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей
09 января 2024 07:47

Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей

Мошенник притворился сотрудником КГК по видеосвязи и выманил у борисовчанки 14 тысяч рублей
28 ноября 2023 11:15

Мошенник притворился сотрудником КГК по видеосвязи и выманил у борисовчанки 14 тысяч рублей

«Об этом стоит говорить». Как не стать жертвой телефонных мошенников?
23 мая 2022 20:01

«Об этом стоит говорить». Как не стать жертвой телефонных мошенников?

Теперь они фигуранты уголовного дела. Школьники забрали забытую карту из банкомата и купили игровое золото
03 февраля 2022 07:26

Теперь они фигуранты уголовного дела. Школьники забрали забытую карту из банкомата и купили игровое золото

Что такое интернет-пиратство и как можно стать преступником, всего лишь скачав нелегальную версию программы?
22 ноября 2021 09:25

Что такое интернет-пиратство и как можно стать преступником, всего лишь скачав нелегальную версию программы?

«Я тебе переведу денег, а потом ты мне их отдашь». Новые виды мошенничества в соцсетях
21 августа 2019 09:57

«Я тебе переведу денег, а потом ты мне их отдашь». Новые виды мошенничества в соцсетях

Слэклайн — активное хобби или профессиональный спорт?
19 июня 2015 10:46

Слэклайн — активное хобби или профессиональный спорт?