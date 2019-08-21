Как отдохнуть в городе, никуда не уезжая? 10 экотроп в Минске

Мария Кронда, СТВ:

Райский уголок посреди каменных джунглей. Даже в мегаполисе можно отыскать экологический островок релакса. В столице, к слову, таких 10.

Экомаршруты проложили свой путь через различные биологические системы и другие не менее ценные природные объекты города. Особенный статус зеленым оазисам Минска присвоил городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2016 году.

Алеся Ермоленко, заведующий группой информационного обеспечения Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы выбирали эти места неслучайно. Нам помогали представители Академии наук, общественно-экологические объединения, которые давали свои рекомендации. Практически на каждой экотропе есть какой-то водоем. В городе мы старались сделать маршруты максимум по 2 км, обычно 1 км, чтобы люди не устали.

Сделать шаг навстречу здоровью и экологии можно, заглянув в спальные районы. Среди гигантских новостроек и километров асфальта Каменной Горки специалистам удалось найти зеленую зону, где представлены практически все возможные для города биотопы: лесопарк, луг и водоём.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Мы с вами можем наблюдать тут и дикие ландыши, и кислицу, и чину – такие растения, которые здесь никто не сажал, они сохранились здесь естественным путём. Горихвостка-чернушка – это синантропный вид, она появилась в Беларуси полвека назад.

Послушать трели «краснокнижников» можно и в «Городе птиц» в Серебрянке. Незабываемое свидание с ужами вам обеспечено в Чижовке. Стать ближе к природе предлагает и Московский район. Местная река Мышка – излюбленное место для водоплавающих птиц, а яблоневый сад уже давно облюбовали летучие мыши.

Познакомиться с местными обитателями и колоритом посетителям помогают информационные стенды. Такая интерактивность позволяет организовывать экскурсии, фестивали, открытые уроки и встречи с орнитологами. А главное – лишний раз напоминает о хрупкости окружающего мира.

Сергей Юшкевич, сотрудник Центра экологических решений:

Самая актуальная проблема в любом городе – чрезмерное образование отходов. Затем многие не задумываются об исчезновении биоразнообразия, в том числе и в черте города.

Единение с природой минчане практикуют ежедневно. Правда, разными способами. К счастью, такие «темные пятна» в легких города встречаются не часто.

Как показывает практика, зеленые коридоры становятся неплохими декорациями к различным развивающим играм. Александра, педагог воскресной школы:

Мы учителя воскресной школы и мы проводим здесь игру для детей в детском лагере. Мы выбрали это место, потому что здесь очень живописно, здесь есть на что посмотреть, есть что обсудить с детьми.