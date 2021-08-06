Приглашение на «Большой разговор с Президентом» получат около 300 человек

Новости Беларуси. Около 1 000 заявок на участие в «Большом разговоре с Президентом» поступило организаторам мероприятия. Их прием завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приглашение на встречу получат порядка 300 человек.

Напомним, уже в предстоящий понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Ожидается, что глава государства в очередной раз ответит на все волнующие вопросы.