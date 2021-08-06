Упасть с 8 этажа и остаться жить – это чудо. Через 3 недели после падения малыш из Гомеля уже сам бегает

Новости Беларуси. Не иначе как чудом называют историю полуторагодовалого Николая гомельские врачи. 17 июля в скорую помощь поступило сообщение: малыш выпал из окна восьмого этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тяжелейшем состоянии ребенок был доставлен в реанимационное отделение Гомельской областной детской клинической больницы. Медики, имея в своем распоряжении необходимое современное оборудование, совершили очередное чудо. Спустя три недели после падения малыш самостоятельно бегает и улыбается на камеру. Врачи делают положительные прогнозы.

Оксана Кононенко, мама:

Врачам большая благодарность и огромное спасибо, потому что если бы не врачи, его бы уже не спасли. Врачи очень хорошие, замечательные. Он у нас уже ходит, начинает разговаривать, кушает, играет, улыбается. Ходит сам.

Татьяна Чернышева, заведующая отделением неврологии для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы:

Упасть с восьмого этажа и остаться жить, перенести тяжелую кататравму и меньше чем за две недели отстроиться и ходить – это чудо. Маме просто повезло, ребенку – тем более. Может быть, благодаря тому, что это случайное совпадение и растительность смягчила удар ему. Плюс маленький ребенок – бог бережет маленьких детей.