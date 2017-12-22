«Я слышал одно: это революция». На совещании у Президента обсуждали развитие в Беларуси IT–сферы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу по-народному: я повелся на ваши все предложения, порой, не вникая в некоторые, потому что мне очень долго придется разбираться, чтобы вникнуть, честно вам скажу и многим в этом зале. Но есть у нас продвинутые люди, которые уже подумали, как этим заниматься. Я подумал так: у нас сегодня этого нет. Если что-то будет хорошее – в плюс, если будет в минус – я знаю с кого спросить. Более того, с принятием декрета, мы не только создали условия для развития в Беларуси IT –сферы, но и приобрели уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира. Так мы планируем. Этот декрет наряду с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития. От всех отдельно, а я проводил совещание по многим нормативно-правовым актам отдельно по категориям, я слышал одно: это революция.