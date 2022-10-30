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Теперь авто должны пропускать и велосипедистов. На что ещё обратить внимание в новых ПДД?

30 октября 2022 10:34
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Новости Беларуси. Не стоит забывать и о дорожной безопасности. Она напрямую связана с соблюдением ПДД. Уже несколько дней в стране действуют изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теперь авто должны пропускать и велосипедистов. На что ещё обратить внимание в новых ПДД?-1

Теперь водители, въезжая на кольцевую развязку, могут не включать левый поворотник, а электрокары вправе передвигаться по полосам общественного транспорта. У электросамокатов, моноколес, сигвеев и электровелосипедов появился свой статус – средство персональной мобильности. Их скорость не должна быть выше 25 км/ч. Согласно обновленным правилам, возить с собой документы о прохождении техосмотра необязательно – все есть в электронной базе.  

Теперь авто должны пропускать и велосипедистов. На что ещё обратить внимание в новых ПДД?-4

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:  
В соответствии с изменениями в ПДД не только пешеходы, но и велосипедисты имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по пешеходному переходу и велосипедному переезду. В том числе в случае передвижения на СПМ. Однако следует заблаговременно снизить скорость, убедиться в безопасности и пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода.  

Теперь авто должны пропускать и велосипедистов. На что ещё обратить внимание в новых ПДД?-7

В целом новаций немало. В Госавтоинспекции водителям советуют обновить свои знания ПДД, чтобы избежать конфликтных ситуаций на дороге.  

Изменения в ПДД, основные нарушения водителей и новый термин. Интервью с сотрудником ГАИ (подробнее тут).  

# Правила дорожного движения # общество # Анна Банадык # Фотофакт

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