Теперь авто должны пропускать и велосипедистов. На что ещё обратить внимание в новых ПДД?

Новости Беларуси. Не стоит забывать и о дорожной безопасности. Она напрямую связана с соблюдением ПДД. Уже несколько дней в стране действуют изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь водители, въезжая на кольцевую развязку, могут не включать левый поворотник, а электрокары вправе передвигаться по полосам общественного транспорта. У электросамокатов, моноколес, сигвеев и электровелосипедов появился свой статус – средство персональной мобильности. Их скорость не должна быть выше 25 км/ч. Согласно обновленным правилам, возить с собой документы о прохождении техосмотра необязательно – все есть в электронной базе.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

В соответствии с изменениями в ПДД не только пешеходы, но и велосипедисты имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по пешеходному переходу и велосипедному переезду. В том числе в случае передвижения на СПМ. Однако следует заблаговременно снизить скорость, убедиться в безопасности и пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода.