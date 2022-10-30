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30 октября худруку Большого театра Валентину Елизарьеву исполнилось 75 лет

30 октября 2022 08:46
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Новости Беларуси. Символу белорусского балета исполнилось 75 лет! Валентин Елизарьев отмечает юбилей. С праздником художественного руководителя Большого театра поздравил и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

30 октября худруку Большого театра Валентину Елизарьеву исполнилось 75 лет-1

Имя Валентина Елизарьева известно не только в стране, но и далеко за ее пределами. Его спектакли – поистине легендарные работы, в которых невооруженным глазом видна душа и настоящая преданность искусству. В честь 75-летия 4 ноября на сцене Большого пройдет юбилейный вечер народного артиста Беларуси Валентина Елизарьева.  

# Театр # общество # Валентин Елизарьев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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