30 октября худруку Большого театра Валентину Елизарьеву исполнилось 75 лет

Новости Беларуси. Символу белорусского балета исполнилось 75 лет! Валентин Елизарьев отмечает юбилей. С праздником художественного руководителя Большого театра поздравил и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имя Валентина Елизарьева известно не только в стране, но и далеко за ее пределами. Его спектакли – поистине легендарные работы, в которых невооруженным глазом видна душа и настоящая преданность искусству. В честь 75-летия 4 ноября на сцене Большого пройдет юбилейный вечер народного артиста Беларуси Валентина Елизарьева.