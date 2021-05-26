Изоляция Беларуси дорого обойдётся авиакомпаниям. Вот что пишут в New York Times

Блокировка авиаперелетов над Беларусью дорого обойдется европейским перевозчикам. К такому выводу пришли ряд аналитиков – пишет американская газета New York Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что авиакомпании и так избегают воздушного пространства Украины из-за военных действий на юге страны. А отказ от маршрутов через Беларусь приведет к новым трудностям. Очевидно, что перелеты между Европой и Азией станут дороже.