«Этот шаг будет выстрелом в ногу». Во сколько обойдётся блокировка авиаперелётов над Беларусью?

Новости Беларуси. Мировые авиаперевозчики подсчитывают убытки от запрета на полеты над Беларусью. Так, цифра для небольшой латвийской компании AirBaltic оказалась внушительной – более 2 миллионов евро в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансовое и экономическое информационное агентство Bloomberg называет Беларусь важной территорией для перелетов.

И вот какое мнение по этому поводу высказало руководство крупной консалтинговой компании.

По мнению экспертов, изменение маршрута приведет к увеличению продолжительности полета и дополнительным расходам на топливо. В первую очередь это затронет рейсы между Европой и Юго-Восточной Азией. Падение выручки минимум на 10 % ощутят аэропорты Украины. Так, белорусский рейс аэропорту «Киев», который и так переживает не лучшие времена, приносил пассажиропоток в 10-12 тысяч. Все грузовые рейсы из Ближнего Востока в США пролегают через воздушное пространство Беларуси, также из Европы в Китай.

Александр Ланецкий, гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support:

Сейчас, учитывая состояние авиаотрасли, этот шаг будет выстрелом в ногу, это колоссальные убытки для перевозчиков. Полеты над востоком Украины для западных перевозчиков до сих пор закрыты. И, например, для дальнемагистральных грузовых рейсов из Китая в ЕС обход Беларуси будет означать дополнительную посадку из-за нехватки топлива. Только затраты на топливо на дополнительный час полета узкофюзеляжного судна составят 2,5 тысячи долларов, широкофюзеляжного – 5-20 тысяч.

Решение о запрете полетов в страны ЕС белорусским авиаторам и рекомендации внутренним авиаперевозчикам обходить белорусское воздушное пространство сулит экономические потери для авиаотрасли. Шаг не иначе как политический.