Его называли кошмаром Гитлера. В Жлобине появится мурал с легендарным командиром советской армии

Новости Беларуси. Он был белорусским кошмаром Гитлера. В Жлобине приступили к созданию мурала с изображением легендарного генерал-лейтенанта Леонида Петровского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в первые месяцы войны он показал, что вермахт можно побеждать. Контрнаступление под его командованием в июле 1941 вошло в историю Великой Отечественной как «жлобинский контрудар». В результате операции были освобождены Жлобин и Рогачев. Об авторе первых побед над вермахтом генерал-лейтенанте Леониде Петровском материал Александра Добрияна.

– Знаете кто такой Леонид Петровский?

– Нет.

– Не слышали никогда?

– Нет.

– Петровский? Ну конечно. Который первый отпор дал немцам в первый раз, а потом погиб здесь, возле Скепни. Мы помним, потому что наши отцы воевали и деды. Мы помним их.

В своих сводках гитлеровцы называли его командиром «черного корпуса». Человек, силами всего трех дивизий показавший вермахту, что война на Востоке не будет такой уж молниеносной. Генерал-лейтенант Леонид Петровский нанес свой «жлобинский контрудар» в июле 1941-го. Он отбил у врага Жлобин и Рогачев и почти полтора месяца удерживал города, сковывая наступление немцев на Москву.

Александр Добриян, корреспондент:

Для создания монументального портрета в Жлобине был выбран фасад одного из немногих уцелевших в годы войны зданий. Отныне мурал будет хорошо виден с центральной площади, носящей название Освободителей. И это логично, ведь Леонид Петровский, по сути, провел первую в истории Второй мировой войны операцию по освобождению оккупированных белорусских городов.

Сергей Погребецкий, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жлобинского райисполкома:

Именно это победоносное движение дало возможность поверить в свои силы и в дальнейшем сокрушить ту машину, которая навалилась на весь Советский Союз. Даже дети, которые не знают каких-то моментов истории, возможно, еще не проходили в школе, может быть не говорили им об этом родители, но, увидя, они обязательно спросят у своих родителей, что обозначает этот мурал, что означает этот портрет и они обязательно им расскажут значимость этого человека для нашей истории.

Сегодня художники делают первые штрихи будущего портрета. Для Сергея Гаврикова это уже третья работа на тему героев Великой Отечественной. Говорит, отзывы на предыдущие граффити были только положительные.

Сергей Гавриков, художник-граффитист:

Данная работа примерно 18 квадратов. Портрет будет примерно 2,5 метра. В принципе, работа не сложная, так как я уже это делал много раз, оформлял фасады. Уйдет примерно два дня.