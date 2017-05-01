«Я рада, что у моего ребенка есть не только папа, но и мама»: как выхаживают младенцев в РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. В Беларуси неуклонно снижается младенческая смертность. По этому показателю наша страна опережает Германию, Израиль, Италию и Австрию. Это стало возможным благодаря успешной политике в области здравоохранения. Только в нынешнем году из бюджета на эту сферу выделено почти 2 миллиарда рублей. Впрочем, за сухими цифрами стоят живые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На своего первенца Екатерина, кажется, не может насмотреться. Это сегодня у роженицы улыбка – уже вечером маму с дочкой выписывают. А еще неделю назад у тяжелой пациентки были совсем другие мысли. От которых ее, благо, быстро избавили врачи.

Екатерина Шишло:

Я очень благодарна центру. Потому что специалисты уровня высочайшего. Я рада, что мне помогли здесь, что у меня родился ребенок, и у моего ребенка есть не только папа, но и мама. Патология во время беременности – тяжелый случай даже для специалистов в развитых странах. В теории роженица при таком диагнозе может умереть от любой мелочи. У нас же подобные роды поставлены на поток. В авангарде здесь – научно-практический центр «Мать и дитя» в Минске. Единственный роддом 4-го, самого высокого, уровня в республике.

Ольга Станкевич, заведующий родильным (физиологическим) отделением ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»:

Оборудование у нас эксперт-класса. Персонал очень квалифицированный. У нас 4 тысячи родов по центру в год. Это очень большая загруженность. Благодаря работе нашего центра в нашей республике снижена материнская и младенческая смертность до уровня развитых стран.

Трудно представить, но в Беларуси выхаживают младенцев, которые родились с 500-граммовым весом. Не говоря уже о весе большем. Благодаря многоуровневой системе медпомощи матерям и детям рожать к нам едут из 20 стран мира. Об экспорте медицинских услуг говорил в ежегодном Послании народу и парламенту Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году мы планируем от экспорта медицинских услуг получить 40 миллионов долларов. Если бы мне это сказали 5 лет назад, я бы сказал: мечтатели. Мы тихо, спокойно к этому пришли. Сегодня из России к нам приезжают в Витебск рожать. Я не говорю про Минск. Приезжают, доверяют. В Беларуси должна расти продолжительность жизни. Об этом также говорил Александр Лукашенко. Сегодня в этом показателе у нас не все так радужно. Одна из задач – выйти на среднюю цифру в 75 лет.