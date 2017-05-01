Ирина Костевич на Празднике труда: Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек

Новости Беларуси. Слова поздравлений с 1 Мая сегодня звучат в городских парках и скверах. Так, в Минске, несмотря на не слишком весеннюю погоду, праздничная программа собрала тысячи человек. Торжества начались с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». В ней приняли участие представители различных коллективов, профсоюзов и министерств. Продолжился праздник в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Любой сегодня руководитель понимает, что, если сегодня не сохраняется коллектив, значит, не сохраняется предприятие. А сегодня трудовой коллектив должен сохраняться. И сегодня это общая задача. В День труда на празднике говорили и о выполнении поручения Президента. Напомним, ставилась задача к 1 мая трудоустроить всех безработных в стране. В профильном министерстве отмечают, что работа нашла всех, кто сам этого хотел. В апреле в списках безработных стало на 85 тысяч человек меньше.