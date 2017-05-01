Ирина Костевич на Празднике труда: Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек
Новости Беларуси. Слова поздравлений с 1 Мая сегодня звучат в городских парках и скверах. Так, в Минске, несмотря на не слишком весеннюю погоду, праздничная программа собрала тысячи человек. Торжества начались с возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». В ней приняли участие представители различных коллективов, профсоюзов и министерств. Продолжился праздник в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Любой сегодня руководитель понимает, что, если сегодня не сохраняется коллектив, значит, не сохраняется предприятие. А сегодня трудовой коллектив должен сохраняться. И сегодня это общая задача.
В День труда на празднике говорили и о выполнении поручения Президента. Напомним, ставилась задача к 1 мая трудоустроить всех безработных в стране. В профильном министерстве отмечают, что работа нашла всех, кто сам этого хотел. В апреле в списках безработных стало на 85 тысяч человек меньше.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Мы переломили ситуацию. По марту занятых в экономике у нас выросло количество на 5,6 тысяч человек. Это говорит о том, что пошла положительная динамика по росту занятых в экономике. И, конечно, процесс по трудоустройству. Вы знаете, в апреле была развернута масштабная работа во всех регионах. Мы дошли до каждого человека. Кто хотел, кто мог, тот нашел рабочее место. Мы за апрель трудоустроили более 85 тысяч человек.
Работа по трудоустройству будет продолжена. Запланировано проведение электронных ярмарок вакансий, чтобы соискатель и работодатель находили друг друга еще быстрее. Правда, в нынешний праздник говорили не столько о проблемах. Люди пришли в парк Победы просто отдохнуть. Причем многие – с семьями.