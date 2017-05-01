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Разноцветные фонтаны и музыка: как в Витебске отмечают Первомай

01 мая 2017 13:43
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Новости Беларуси. Первомай в Витебске не помешал отметить даже проливной дождь. На самой большой площади Беларуси, площади Победы, собрались те, кто привык этот день встречать именно так. Разноцветные зонты, казалось, лишь прибавляли настроения отдыхающим. Поздравления, подарки и музыка придавали особый колорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разноцветные фонтаны и музыка: как в Витебске отмечают Первомай-1

Елена Кухновец, житель Витебска:
Всегда всей семьей собирались. У дедушки, у бабушки. Как-то это было принято. На демонстрацию раньше ходили все. Так что всегда отмечали этот праздник.

Разноцветные фонтаны и музыка: как в Витебске отмечают Первомай-4

Алеся Коваленко, житель Новополоцка:
1 Мая – это праздник. Праздник труда, трудящихся. Ну, да, погода, может быть, не очень. Но самое главное – настроение, эмоции, которые мы испытываем. Это действительно праздник.

Вечером в городе заиграют всеми красками радуги витебские фонтаны. Светодиодная подсветка и музыкальное сопровождение создадут настроение городу. Такой подарок, по традиции, 1 мая преподносит горожанам местная власть.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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