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Безопасный переход и безбарьерная среда: как изменилась железнодорожная станция Курасовщина после ремонта

01 мая 2017 17:04
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Новости Беларуси. Сразу две хорошие новости от железной дороги. С мая для пенсионеров на время летнего сезона в поездах региональных линий экономкласса предоставляется скидка. Оплачивать придется лишь половину стоимости билета. И 1 мая после реконструкции открылся железнодорожный остановочный пункт Курасовщина. Здесь изменилось буквально все: от платформы до билетных касс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасный переход и безбарьерная среда: как изменилась железнодорожная станция Курасовщина после ремонта-1

Два пешеходных перехода со звуковым сигналом и красно-черные плакаты о том, как вести себя около железнодорожного полотна. Это небольшая инструкция для тех, кто хотел перейти на другую сторону железной дороги около Курасовщины и не угодить под колеса движущего состава. Теперь же путь из дома через обновленный остановочный пункт в магазин стал куда более безопасным.

Посадочная платформа и железнодорожные кассы просто не узнать: их реконструкция заняла чуть больше года. У пассажиров появилась возможность приобретать билеты и на международные поезда, оплатить их, к слову, можно с помощью кредитки. Позаботились железнодорожники и о людях с ограниченными возможностями.

Безопасный переход и безбарьерная среда: как изменилась железнодорожная станция Курасовщина после ремонта-4

Павел Дашкевич, начальник Минского отделения Белорусской железной дороги:
Здесь есть подъемники, на каждом выходе из тоннеля. Через сотрудника Белорусской железной дороги это можно реализовать. Оборудовано кнопкой вызова и инструкцией по пользованию данным оборудованием.

Безопасный переход и безбарьерная среда: как изменилась железнодорожная станция Курасовщина после ремонта-7

Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска:
Те работы, которые выполнили сегодня железнодорожники, на самом деле создали хорошие условия для жителей нашего района и вообще для жителей города Минска.

До центра города отсюда можно добраться всего за 8 минут. Сегодня остановочный пункт Курасовщина – один из самых востребованных. И, наверное, наиболее выгодный маршрут: билет на электричку стоит менее 20 копеек.

Анастасия Хоботова, СТВ:
С появлением этого подземного перехода путь за железнодорожным билетом стал, конечно, немного длиннее. И тем не менее две тысячи пассажиров теперь могут быть точно уверены, что успеют на свой поезд.

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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