Безопасный переход и безбарьерная среда: как изменилась железнодорожная станция Курасовщина после ремонта

Новости Беларуси. Сразу две хорошие новости от железной дороги. С мая для пенсионеров на время летнего сезона в поездах региональных линий экономкласса предоставляется скидка. Оплачивать придется лишь половину стоимости билета. И 1 мая после реконструкции открылся железнодорожный остановочный пункт Курасовщина. Здесь изменилось буквально все: от платформы до билетных касс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два пешеходных перехода со звуковым сигналом и красно-черные плакаты о том, как вести себя около железнодорожного полотна. Это небольшая инструкция для тех, кто хотел перейти на другую сторону железной дороги около Курасовщины и не угодить под колеса движущего состава. Теперь же путь из дома через обновленный остановочный пункт в магазин стал куда более безопасным. Посадочная платформа и железнодорожные кассы просто не узнать: их реконструкция заняла чуть больше года. У пассажиров появилась возможность приобретать билеты и на международные поезда, оплатить их, к слову, можно с помощью кредитки. Позаботились железнодорожники и о людях с ограниченными возможностями.

Павел Дашкевич, начальник Минского отделения Белорусской железной дороги:

Здесь есть подъемники, на каждом выходе из тоннеля. Через сотрудника Белорусской железной дороги это можно реализовать. Оборудовано кнопкой вызова и инструкцией по пользованию данным оборудованием.