Что делать, чтобы ребёнок не стал жертвой наркоторговли? Эти правила помогут предотвратить беду

Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой и актуальной. Она не является только медицинской, а представляет собой сложную социальную проблему, рассказали в программе « Решение есть! » на СТВ.

Ребенок может избежать ловушки наркодилеров, если родители будут бдительно относиться к его кругу общения, поступкам и покупкам. И как можно чаще уделять внимание своему чаду, чтобы он не чувствовал себя одиноким и не искал поддержки в интернете у чужих людей, которые могут надоумить зарабатывать преступным путем.

Александра Магирани, психолог:

Подростка привлекает возможность зарабатывать быстрые, легкие, но весьма рискованные деньги. Для того чтобы ваш ребенок не стал жертвой наркоторговли, вам необходимо поднимать эту проблему, разговаривать о ней, говорить о том, что могут приходить такие СМС-оповещения и как нужно на них реагировать. О том, что необходимо поделиться с родителем, а вам в свою очередь обратиться в органы.

Все эти действия помогут предотвратить беду! Но ребенок начнет с вами делиться, когда будет чувствовать безопасность в вашем контакте, поэтому задача родителя – выстраивать такие отношения, в которых будут доверие и безопасность.