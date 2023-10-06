Как наркотики разрушают человека изнутри? Психиатр назвал все стадии

Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой и актуальной. Она не является только медицинской, а представляет собой сложную социальную проблему, рассказали в программе « Решение есть! » на СТВ.

Соль, синтетик, амфетамин, скорость или спиды – одни из самых дешевых и распространенных наркотиков. Популярность среди молодежи объясняется просто: доступностью и низкой ценой.

История амфетамина и вовсе напоминает сценарий из голливудского кино. Появился в 20-х годах прошлого столетия. В Америке его продвигали как лекарство для лечения болезни Паркинсона, депрессии и даже похудения. Позже медики опомнились – это не лекарство, а яд. Разрушает мозг и вызывает зависимость.

Алексей Александров, главный врач УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»:

Когда у человека развивается зависимость, она состоит из нескольких основных симптомов – это, конечно же, тяга, достаточно сильное влечение, желание, иногда непреодолимое. И невозможно разубеждением, объяснением, какими-то даже устрашениями и угрозами человека в этот момент остановить. Он выкрутится, найдет способ и пойдет, найдет тот наркотик, которого ему хочется.

Второй момент – это рост дозы постоянный, достаточно долго он продолжается.

И третий момент – это развитие состояния ломки, физического большого дискомфорта. Не всегда это боль, у новых наркотиков это гнев, раздражение, бессонница, депрессия.