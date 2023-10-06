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Как наркотики разрушают человека изнутри? Психиатр назвал все стадии

06 октября 2023 14:11
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Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой и актуальной. Она не является только медицинской, а представляет собой сложную социальную проблему, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Как наркотики разрушают человека изнутри? Психиатр назвал все стадии-1

Соль, синтетик, амфетамин, скорость или спиды – одни из самых дешевых и распространенных наркотиков. Популярность среди молодежи объясняется просто: доступностью и низкой ценой.

Как наркотики разрушают человека изнутри? Психиатр назвал все стадии-4

История амфетамина и вовсе напоминает сценарий из голливудского кино. Появился в 20-х годах прошлого столетия. В Америке его продвигали как лекарство для лечения болезни Паркинсона, депрессии и даже похудения. Позже медики опомнились – это не лекарство, а яд. Разрушает мозг и вызывает зависимость.

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Как наркотики разрушают человека изнутри? Психиатр назвал все стадии-7

Алексей Александров, главный врач УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»:
Когда у человека развивается зависимость, она состоит из нескольких основных симптомов это, конечно же, тяга, достаточно сильное влечение, желание, иногда непреодолимое. И невозможно разубеждением, объяснением, какими-то даже устрашениями и угрозами человека в этот момент остановить. Он выкрутится, найдет способ и пойдет, найдет тот наркотик, которого ему хочется.

Второй момент это рост дозы постоянный, достаточно долго он продолжается.

И третий момент это развитие состояния ломки, физического большого дискомфорта. Не всегда это боль, у новых наркотиков это гнев, раздражение, бессонница, депрессия.

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# Наркотики # общество # Фотофакт

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