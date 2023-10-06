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Социальный портрет несовершеннолетнего наркосбытчика составили сотрудники милиции

06 октября 2023 13:53
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Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой и актуальной. Она не является только медицинской, а представляет собой сложную социальную проблему, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Социальный портрет несовершеннолетнего наркосбытчика составили сотрудники милиции-1

Сергей Шуманский, ведущий:
По статистике, девять из десяти наркоманов практически неизлечимы. Многие из них не доживают и до 40, а подавляющее большинство употребляющих наркотики – молодые люди в возрасте 18-30 лет. Но, к сожалению, все чаще к психотропам прикладываются дети и подростки. Первоначально принятие наркотиков кажется им соблазнительным и веселым приключением. Однако эти мгновения удовольствия быстро переходят в жестокую реальность, превращаясь в сильнейшую зависимость.

Что делать, чтобы ребенок не стал жертвой наркоторговли? Эти правила помогут предотвратить беду – читайте здесь.

Но самое страшное, что организаторам наркобизнеса мало превратить очередного подростка в наркомана. Их главная цель – сделать из него еще и распространителя. Закладчикам смерти обещают быстрый и солидный заработок, а в итоге несовершеннолетние попадают в руки правоохранителей.

Социальный портрет несовершеннолетнего наркосбытчика составили сотрудники милиции-4

Сергей Шуманский:
Ежедневно следователи возбуждают уголовные дела по 328-й так называемой наркотической статье. В настоящее время за совершение наркопреступлений в местах лишения свободы отбывают наказание около 400 молодых людей. Правоохранители даже составили социальный портрет несовершеннолетнего наркосбытчика.

Это парень 16-17 лет, учащийся профессионально-технического колледжа, из полной и обеспеченной семьи, проживающий в крупном населенном пункте. В поле зрения милиции ранее не попадал, но при этом знает об уголовной ответственности за подобное преступление.

В итоге, соглашаясь стать подельниками наркобизнеса, молодые люди ставят крест и на своем, и на чужом будущем. Ведь заработанные таким преступным путем деньги идут далеко не на пользу закладчикам смерти. Им достаются лишь большие тюремные сроки, сломанные судьбы и несбывшиеся мечты.

Что делать, чтобы ребенок не стал жертвой наркоторговли? Эти правила помогут предотвратить беду.

# Наркотики # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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