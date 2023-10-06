Социальный портрет несовершеннолетнего наркосбытчика составили сотрудники милиции

Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой и актуальной. Она не является только медицинской, а представляет собой сложную социальную проблему, рассказали в программе « Решение есть! » на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

По статистике, девять из десяти наркоманов практически неизлечимы. Многие из них не доживают и до 40, а подавляющее большинство употребляющих наркотики – молодые люди в возрасте 18-30 лет. Но, к сожалению, все чаще к психотропам прикладываются дети и подростки. Первоначально принятие наркотиков кажется им соблазнительным и веселым приключением. Однако эти мгновения удовольствия быстро переходят в жестокую реальность, превращаясь в сильнейшую зависимость.

Что делать, чтобы ребенок не стал жертвой наркоторговли? Эти правила помогут предотвратить беду – читайте здесь.

Но самое страшное, что организаторам наркобизнеса мало превратить очередного подростка в наркомана. Их главная цель – сделать из него еще и распространителя. Закладчикам смерти обещают быстрый и солидный заработок, а в итоге несовершеннолетние попадают в руки правоохранителей.