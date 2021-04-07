«Я приехал с мамой садить лес». Жители Гродно рассказали, почему решили поучаствовать в акции «Неделя леса»

Новости Беларуси. Посадить семейное дерево или даже целую рощу. Родители с детьми и воспитатели гродненского ясли-сада 7 апреля высаживали лес на Августовском канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую инициативу проявили сами, когда узнали, что в стране проходит «Неделя леса».

Подробности – в материале Галины Буро.

Я приехал с мамой садить лес. Липу сажали, елки, сосну.

У Максима с мамой получился отличный лесной дуэт: саженцы в земле как под линейку. Ирина переживала: главное – запомнить местность. Ведь интересно через годы приехать и взглянуть на лес, который они будут считать теперь семейным.

Ирина Карпушонок, жительница Гродно:

Очень важно прививать детям с детства любовь к природе и любовь к работе. Очень мы счастливы. Мне, например, доставляет великое удовольствие сажать деревья. Дети немножко подустали, но зато они потом скажут своим детям когда-то, через 20-30 лет: «А вот я посадил это дерево». И это очень здорово.

Дети, их родители и воспитатели 51-го гродненского ясли-сада узнали про «Неделю леса» и решили не остаться в стороне от благородного дела. Договорились с лесничеством, сели на машины и приехали дружной бригадой. Несмотря на будний день, людей вызвалось немало.

Владимир Татарников, житель Гродно:

Не всегда в детском саду родители и воспитатели или руководство сада могут пообщаться вместе. А в такой дружной обстановке можем пообщаться, поговорить и сделать полезное дело для себя и, наверное, для экологии, для нашей страны.

Елена Шутикова, заведующая ясли-садом № 51 Гродно:

Мы позвонили в близлежащее лесничество, и нам предложили именно это место, где, наверное, меньшее количество людей здесь оказалось. Сегодня мы первые. Мы, взрослые, можем научить детей любить природу. Воспитать в них бережное, гуманное отношение к природным ресурсам. Лес всегда сажают парой. Мужчины взяли на себя увесистый меч Колесова, за дошколятами и прекрасной половиной – помещать саженцы в лунки.

Давай, смотри, вот так. Старые деревья на этой делянке повредил короед – их вырубили. Теперь на 50 сотках встанут в стройные ряды около 2,5 тысячи молодых да зеленых.

Галина Буро, корреспондент:

Лес на этом участке высаживают смешанный. Рядами: сосна, липа и ель. Кстати, ель в этой компании самая взрослая – ей уже 4 года. Раньше она росла в питомнике, и вот пришло время саженцу «выйти в свет».

А почему так важно сохранять зеленые легкие планеты, малышам объяснили в игровой форме устами главной сказочной жительницы – ее сразу все узнали.

– Погодь, моя избушечка! Куда же ты, моя золотая? – У тебя лес неухоженный, одни пенечки.

А еще всех участников ждал приятный бонус от лесничества, чтобы память об этом дне была сладкой.

Мария Кравченко, воспитанница ясли-сада № 51 Гродно:

На этой шоколадке написано «по-са-ди сво-е де-ре-во». – Ты уже посадила свое дерево? – [Кивает.] – Молодец.

И они пообещали сюда вернуться. Тем более место живописное – национальный ландшафтный заказник «Гродненская пуща», плюс знаменитый Августовский канал. Вдоль делянки проходит веломаршрут.