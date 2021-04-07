«Я приехал с мамой садить лес». Жители Гродно рассказали, почему решили поучаствовать в акции «Неделя леса»
Новости Беларуси. Посадить семейное дерево или даже целую рощу. Родители с детьми и воспитатели гродненского ясли-сада 7 апреля высаживали лес на Августовском канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую инициативу проявили сами, когда узнали, что в стране проходит «Неделя леса».
Подробности – в материале Галины Буро.
Я приехал с мамой садить лес. Липу сажали, елки, сосну.
У Максима с мамой получился отличный лесной дуэт: саженцы в земле как под линейку. Ирина переживала: главное – запомнить местность. Ведь интересно через годы приехать и взглянуть на лес, который они будут считать теперь семейным.
Ирина Карпушонок, жительница Гродно:
Очень важно прививать детям с детства любовь к природе и любовь к работе. Очень мы счастливы. Мне, например, доставляет великое удовольствие сажать деревья. Дети немножко подустали, но зато они потом скажут своим детям когда-то, через 20-30 лет: «А вот я посадил это дерево». И это очень здорово.
Дети, их родители и воспитатели 51-го гродненского ясли-сада узнали про «Неделю леса» и решили не остаться в стороне от благородного дела. Договорились с лесничеством, сели на машины и приехали дружной бригадой. Несмотря на будний день, людей вызвалось немало.
Владимир Татарников, житель Гродно:
Не всегда в детском саду родители и воспитатели или руководство сада могут пообщаться вместе. А в такой дружной обстановке можем пообщаться, поговорить и сделать полезное дело для себя и, наверное, для экологии, для нашей страны.
Елена Шутикова, заведующая ясли-садом № 51 Гродно:
Мы позвонили в близлежащее лесничество, и нам предложили именно это место, где, наверное, меньшее количество людей здесь оказалось. Сегодня мы первые. Мы, взрослые, можем научить детей любить природу. Воспитать в них бережное, гуманное отношение к природным ресурсам.
Лес всегда сажают парой. Мужчины взяли на себя увесистый меч Колесова, за дошколятами и прекрасной половиной – помещать саженцы в лунки.
Давай, смотри, вот так.
Старые деревья на этой делянке повредил короед – их вырубили. Теперь на 50 сотках встанут в стройные ряды около 2,5 тысячи молодых да зеленых.
Галина Буро, корреспондент:
Лес на этом участке высаживают смешанный. Рядами: сосна, липа и ель. Кстати, ель в этой компании самая взрослая – ей уже 4 года. Раньше она росла в питомнике, и вот пришло время саженцу «выйти в свет».
А почему так важно сохранять зеленые легкие планеты, малышам объяснили в игровой форме устами главной сказочной жительницы – ее сразу все узнали.
– Погодь, моя избушечка! Куда же ты, моя золотая?
– У тебя лес неухоженный, одни пенечки.
А еще всех участников ждал приятный бонус от лесничества, чтобы память об этом дне была сладкой.
Мария Кравченко, воспитанница ясли-сада № 51 Гродно:
На этой шоколадке написано «по-са-ди сво-е де-ре-во».
– Ты уже посадила свое дерево?
– [Кивает.]
– Молодец.
И они пообещали сюда вернуться. Тем более место живописное – национальный ландшафтный заказник «Гродненская пуща», плюс знаменитый Августовский канал. Вдоль делянки проходит веломаршрут.
Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов за красотой и чистотой белорусской природы, которую жители всей нашей страны создают в том числе на добровольной акции «Неделя леса».