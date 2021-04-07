«Мы можем справиться с любыми вызовами и препятствиями». Скоро на Эверест поднимут знамя Победы

Новости Беларуси. Самый высокий природный пьедестал для белорусских символов Победы. Государственный флаг нашей страны, красное знамя и землю с Кургана Славы поднимут на высочайшую точку планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни белорусов приехали на памятное место 7 апреля, чтобы отдать дань погибшим воинам и стать свидетелями исторического события, посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны. Здесь собрались представители профсоюзов, ветераны и студенческая молодежь, а также альпинисты, за плечами которых уже много покоренных вершин. В добрый путь проводили то, что дорого каждому белорусу. Эти символы Победы в ближайшее время будут доставлены на Эверест. Нашу страну в экспедиции представит Вадим Фролов – первый из наших соотечественников, покоривший пик Антарктиды.

Вадим Фролов, альпинист:

Курган Славы – это знаковое и священное место не только для всех белорусов, но для всех жителей большой необъятной родины – Советского Союза. Я как белорус хочу поднять наш флаг, знамя Победы, чтобы весь мир увидел, что мы, белорусы, сильная нация, что мы едины и что мы можем справиться с любыми вызовами, любыми препятствиями.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Здесь студенческая молодежь, трудящиеся, ветераны. И мы говорили о том, что нет ни одной семьи белорусов… Такая доля была белорусов в этой страшной войне, которая затронула каждую семью. И мы это должны помнить, должны помнить, сколько на алтарь Победы наши предки, наше старшее поколение положило жертв для того, чтобы мы сегодня жили – то, что мы сегодня видим, мирную страну и мирную нашу жизнь. Мы таким образом показываем всему миру, что именно мы, белорусы, говорим, что сегодня самая высокая ценность для всех людей – это мир, стабильность и спокойствие. И мы это говорим, потому что мы знаем, что это такое и знаем этому цену.