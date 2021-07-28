«Я поменял своё мировоззрение и раскаиваюсь». В Гомеле задержали создателя деструктивного чата в Telegram
Новости Беларуси. Правоохранительные органы продолжают снимать маски с протестующих, которые причастны к угрозам и оскорблениям в адрес милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Гомеле задержали создателя очередного деструктивного чата в Telegram.
Мужчина призывал к массовым беспорядкам и насилию, в том числе по отношению к правоохранителям и представителям власти. В радикальном чате обсуждали также порчу и уничтожение имущества. Фигурант дела ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Создал деструктивный чатик между компанией своей, добавил туда некоторых личностей. Обсуждал характер и работу, действия сотрудников милиции, которые нам не понравились. Я призывал выходить, драться с сотрудниками милиции. На данный момент я не участвую, я поменял свое мировоззрение и раскаиваюсь.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок.