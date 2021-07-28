«Наши молодые люди аплодировали стоя». Как поздравляли Героя Советского Союза Василия Мичурина

Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравить юбиляра 28 июля приехали представители Министерства обороны. Они передали поздравление и подарки от главы государства. После успешно перенесенной операции ветеран получает уход в доме-интернате «Комфортная жизнь». Сегодня в Беларуси осталось два Героя Советского Союза. Это Василий Мичурин и Иван Кустов.
«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения
Кстати, сегодняшний именинник звания Героя Советского Союза был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940-го. Тогда ему было 24 года. Великая Отечественная война застала его под белорусской столицей.
Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Недавно я встречался с нашей студенческой молодежью, рассказал им про то, что буквально через два дня поеду поздравлять Героя Советского Союза Василия Сергеевича. Сказал им о том, что человеку исполняется уже 105 лет, рассказал его биографию. Наши молодые люди аплодировали стоя Василию Сергеевичу. Мы часто встречаемся с Василием Сергеевичем, еще буквально два года назад Василий Сергеевич каждый вечер совершал 30-40-минутные пешие прогулки.