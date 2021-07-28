«Наши молодые люди аплодировали стоя». Как поздравляли Героя Советского Союза Василия Мичурина

Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить юбиляра 28 июля приехали представители Министерства обороны. Они передали поздравление и подарки от главы государства. После успешно перенесенной операции ветеран получает уход в доме-интернате «Комфортная жизнь». Сегодня в Беларуси осталось два Героя Советского Союза. Это Василий Мичурин и Иван Кустов.

«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения

Кстати, сегодняшний именинник звания Героя Советского Союза был удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940-го. Тогда ему было 24 года. Великая Отечественная война застала его под белорусской столицей.