Прямой эфир

Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию

28 июля 2021 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Червенский районный центр культуры и досуга запустил необычный проект. По средам в городе проходят концертные вечера. Местные жители могут бесплатно послушать музыку и научиться танцевать, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также в рамках проекта проводят игры под открытым небом.

На культурном вечере побывала и наш корреспондент Анна Куртасова.

Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию-1

Пока на улице теплая погода, больше хочется провести время на свежем воздухе. В Червене каждый третий день недели как будто праздник. У районного центра культуры каждую среду многолюдно. Здесь для жителей и гостей города готовят развлекательную программу. Можно послушать вокалистов или даже самому научиться движениям какого-нибудь танца. Все в рамках проекта «Культурная среда».

Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию-4

Ольга Лавникович, начальник отдела Червенского районного центра культуры и досуга:
Для жителей города Червеня мы проводим «Культурную среду», которая проходит в 17:30. На «Культурной среде» можно послушать концерты различных любительских коллективов, таких как ансамбль народной песни «Вербница», народный юмористический коллектив «Балагуры».

Необычный проект запустили в Червене. Там можно разучить экзотические танцы, послушать песни и сыграть в монополию-7

Завсегдатаи культурных вечеров – посетители хореографического кружка «Я могу». Несмотря на золотой возраст, участницы дадут фору любому начинающего танцору. Падеспань, ойра-ойра, краковяк – ретротанцы здесь пользуются спросом. А еще любят исполнять вальс и народные танцы.

Подробности в видеоматериале.

# Хобби # общество # Ольга Лавникович # Анна Куртасова # Зоя Сушкевич # Вера Хаткевич # Анна Чуган # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Здание сдали в 2018-м, но не закончили бассейн и сауны. ФОК на Рафиева достроит новый инвестор
28 июля 2021 14:39

Здание сдали в 2018-м, но не закончили бассейн и сауны. ФОК на Рафиева достроит новый инвестор

Уборочная всегда на особом контроле у Президента. Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед аграриями?
28 июля 2021 14:39

Уборочная всегда на особом контроле у Президента. Какие задачи поставил Александр Лукашенко перед аграриями?

Расширили проезжую часть и сделали зоны для пешеходов. В Ивенце завершился капитальный ремонт моста
28 июля 2021 14:03

Расширили проезжую часть и сделали зоны для пешеходов. В Ивенце завершился капитальный ремонт моста