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Ирина Костевич о Василии Мичурине: этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны страну, он наш долгожитель

28 июля 2021 15:34
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Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Костевич о Василии Мичурине: этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны страну, он наш долгожитель-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны нашу страну. Он великолепный отец, дедушка, прадедушка. Он наш долгожитель в стране. Поэтому сегодня действительно необычный день, каждый год к нему приезжаем. Сегодня, в 105-летний юбилей, не каждому дано дожить до 105 лет, а здесь такой человек, потому что любит страну, жизнь, людей, которые живут в этой стране.

# Великая Отечественная война # общество # Василий Мичурин # Ирина Костевич # Фотофакт

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