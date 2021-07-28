Ирина Костевич о Василии Мичурине: этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны страну, он наш долгожитель

Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Этот человек всю свою жизнь восстанавливал после войны нашу страну. Он великолепный отец, дедушка, прадедушка. Он наш долгожитель в стране. Поэтому сегодня действительно необычный день, каждый год к нему приезжаем. Сегодня, в 105-летний юбилей, не каждому дано дожить до 105 лет, а здесь такой человек, потому что любит страну, жизнь, людей, которые живут в этой стране.