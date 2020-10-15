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От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»

15 октября 2020 07:36
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Новости Беларуси. Занятие позиций и противодействие нападению. Миротворческие контингенты стран-участниц ОДКБ приступили к отработке практических задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учение «Нерушимое братство – 2020» переходит в активную фазу.  

В маневрах участвуют до 900 военнослужащих стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Всего задействовано более 120 единиц техники, включая вертолеты и беспилотники.  

«Требуется нешаблонность, творчество определённое». Как проходит учение ОДКБ «Нерушимое братство – 2020»

От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»-1

На полигоне Лосвидо под Витебском «голубые каски» тренируются сопровождать колонны с гуманитарными грузами, нести службу на блокпостах, работать на контрольно-пропускных пунктах. Все эпизоды основаны на реальных ситуациях, с которыми чаще всего сталкиваются подразделения миротворческих сил.  

От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»-4

От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»-6

Владимир Белый, начальник штаба руководства (Беларусь):  
Осуществляется плановая подготовка. Все, опять-таки, в соответствии с решением командующего. Это осуществление охраны колонн с гуманитарными грузами, непосредственная подготовка к совершению маршей и занятие миротворческими контингентами своих зон ответственности, осуществление вопросов охранения противодействиям, нападению, самодельным взрывным устройствам и другим возможным вызовам, рискам и угрозам, которые будут сопутствовать именно выдвижению и занятию миротворческими контингентами своих полос.  

Это противодействие в том числе и радикально настроенным элементам, в том числе среди диаспор местного населения и незаконных вооруженных формирований, криминогенов, которые здесь могут присутствовать и которые реально могут оказывать в таких условиях влияние на обстановку.  

От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»-9

Главная задача на сегодня, отмечают в объединенном штабе, отработать совместные действия в подготовке и ведении миротворческой операции в зоне ответственности многонационального контингента.  

Учения продлятся до 16 октября.  

# Военные учения # общество # Владимир Белый # Фотофакт

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