От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»

В маневрах участвуют до 900 военнослужащих стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Всего задействовано более 120 единиц техники, включая вертолеты и беспилотники.

Новости Беларуси. Занятие позиций и противодействие нападению. Миротворческие контингенты стран-участниц ОДКБ приступили к отработке практических задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учение «Нерушимое братство – 2020» переходит в активную фазу.

На полигоне Лосвидо под Витебском «голубые каски» тренируются сопровождать колонны с гуманитарными грузами, нести службу на блокпостах, работать на контрольно-пропускных пунктах. Все эпизоды основаны на реальных ситуациях, с которыми чаще всего сталкиваются подразделения миротворческих сил.

Владимир Белый, начальник штаба руководства (Беларусь):

Осуществляется плановая подготовка. Все, опять-таки, в соответствии с решением командующего. Это осуществление охраны колонн с гуманитарными грузами, непосредственная подготовка к совершению маршей и занятие миротворческими контингентами своих зон ответственности, осуществление вопросов охранения противодействиям, нападению, самодельным взрывным устройствам и другим возможным вызовам, рискам и угрозам, которые будут сопутствовать именно выдвижению и занятию миротворческими контингентами своих полос.

Это противодействие в том числе и радикально настроенным элементам, в том числе среди диаспор местного населения и незаконных вооруженных формирований, криминогенов, которые здесь могут присутствовать и которые реально могут оказывать в таких условиях влияние на обстановку.