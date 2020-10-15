Минтруда: посмотрим, как расширить рамки по адресной помощи для семей с двумя детьми

Новости Беларуси. О защите самого главного – материнства и детства. В нашей стране рассматриваются новые нормы адресной помощи семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, та социальная поддержка, которая сейчас оказывается многодетным, возможно, вскоре будет распространяться и на семьи с двумя детьми.

Напомним, с 1 сентября в Беларуси увеличен период предоставления ежемесячного социального пособия многодетным с 6 до 12 месяцев. Кроме того, увеличен критерий нуждаемости до 115 % бюджета прожиточного минимума, то есть пособие могут получать семьи, где доход на одного человека меньше 294 рублей.