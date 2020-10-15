Минтруда: посмотрим, как расширить рамки по адресной помощи для семей с двумя детьми

Новости Беларуси. О защите самого главного – материнства и детства. В нашей стране рассматриваются новые нормы адресной помощи семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, та социальная поддержка, которая сейчас оказывается многодетным, возможно, вскоре будет распространяться и на семьи с двумя детьми.
Напомним, с 1 сентября в Беларуси увеличен период предоставления ежемесячного социального пособия многодетным с 6 до 12 месяцев. Кроме того, увеличен критерий нуждаемости до 115 % бюджета прожиточного минимума, то есть пособие могут получать семьи, где доход на одного человека меньше 294 рублей.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Мы увидели, что где-то около 6 тысяч многодетных семей дополнительно могут претендовать на это ежемесячное денежное пособие.
Первый шаг сделали – по многодетным. Теперь мы промониторим, как эта норма будет работать. В зависимости, конечно, от возможностей бюджета (это деньги местного бюджета), дополнительно расширять эти рамки по адресной социальной помощи для семей, воспитывающих двоих деток.
За последние 10 лет количество многодетных родителей в Беларуси выросло в два раза. Сегодня их более 100 тысяч. Сработали предпринятые меры государственной поддержки.
Добавим, в стране продолжается Неделя матери. Традиционно середина октября посвящена самым близким и дорогим для каждого из нас – нашим мамам.
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