Наталья Кочанова отправилась в Самарканд для участия в сессии МПА СНГ

Новости Беларуси. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой отправилась в Самарканд для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Оно впервые пройдет в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо делегаций стран, входящих в МПА Содружества, к диалогу приглашены представители международных организаций, ученые и эксперты. Они обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги и наметят планы на будущее. Один из ключевых вопросов – мониторинг избирательных кампаний на пространстве Содружества. Рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики.