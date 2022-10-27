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Наталья Кочанова отправилась в Самарканд для участия в сессии МПА СНГ

27 октября 2022 08:46
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Новости Беларуси. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой отправилась в Самарканд для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Оно впервые пройдет в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова отправилась в Самарканд для участия в сессии МПА СНГ-1

Помимо делегаций стран, входящих в МПА Содружества, к диалогу приглашены представители международных организаций, ученые и эксперты. Они обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги и наметят планы на будущее. Один из ключевых вопросов – мониторинг избирательных кампаний на пространстве Содружества. Рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики.

# СНГ # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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