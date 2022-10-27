Наталья Кочанова отправилась в Самарканд для участия в сессии МПА СНГ

Новости Беларуси. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой отправилась в Самарканд для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Оно впервые пройдет в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.