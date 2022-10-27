Новые знаки и ограничения для электросамокатов. Что меняется с 27 октября на белорусских дорогах?

27 октября вступили в силу изменения в ПДД, работа над которыми велась не один год. Все направлено на повышение безопасности участников дорожного движения и создание комфортных условий как для водителей, так и для пешеходов. Задача максимум – снижение количества ДТП. Свободнее будут чувствовать себя на дорогах владельцы электромобилей: им разрешено занимать полосы, отведенные для общественного транспорта. Много новшеств и для владельцев электросамокатов, гироскутеров и сигвеев. В городской черте ими могут управлять люди, достигшие 14 лет, и ехать со скоростью не более чем 25 километров в час по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару, не создавая препятствия для движения пешеходов.