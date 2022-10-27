Белоруска даёт вторую жизнь куклам из СССР. Посмотрите на её работы

Новости Беларуси. Вторая жизнь кукол из советского прошлого. Необычная выставка открылась в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это результат трудов Елены Гришан, библиотекаря из агрогородка Заболотье. Вот уже два года она восстанавливает игрушки, которые выпускали где-то полвека тому назад.

Более 50 кукол из ее детства теперь выглядят как новые. Роскошные прически и наряды – придать им первозданный вид не так уж и просто.

Елена Гришан, библиотекарь Заболотской сельской интегрированной библиотеки:

Кто-то разместил то, что он делает с куклами, на YouTube. Я посмотрела один, другой, третий ролик, и меня это затянуло. Меня всегда тянет к творчеству. Увлеклась реставрацией, восстановлением кукол СССР. Трессы для волос я покупаю, купила себе и паяльник, и шлифовальный станочек. Где-то надо подклеить, где-то надо подкрасить.