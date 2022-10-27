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Белоруска даёт вторую жизнь куклам из СССР. Посмотрите на её работы

27 октября 2022 10:15
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Новости Беларуси. Вторая жизнь кукол из советского прошлого. Необычная выставка открылась в Смолевичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска даёт вторую жизнь куклам из СССР. Посмотрите на её работы-1

Все это результат трудов Елены Гришан, библиотекаря из агрогородка Заболотье. Вот уже два года она восстанавливает игрушки, которые выпускали где-то полвека тому назад.

Белоруска даёт вторую жизнь куклам из СССР. Посмотрите на её работы-4

Более 50 кукол из ее детства теперь выглядят как новые. Роскошные прически и наряды – придать им первозданный вид не так уж и просто.

Белоруска даёт вторую жизнь куклам из СССР. Посмотрите на её работы-7

Елена Гришан, библиотекарь Заболотской сельской интегрированной библиотеки:
Кто-то разместил то, что он делает с куклами, на YouTube. Я посмотрела один, другой, третий ролик, и меня это затянуло. Меня всегда тянет к творчеству. Увлеклась реставрацией, восстановлением кукол СССР. Трессы для волос я покупаю, купила себе и паяльник, и шлифовальный станочек. Где-то надо подклеить, где-то надо подкрасить.

Белоруска даёт вторую жизнь куклам из СССР. Посмотрите на её работы-10

Белоруска даёт вторую жизнь куклам из СССР. Посмотрите на её работы-12

Выставка в библиотеке продлится до новогодних праздников. Коллекция постоянно пополняется. Кроме реставрации игрушек, Елена Гришан создает оригинальные куклы из текстиля.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Елена Гришан # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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