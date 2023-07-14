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«С шумоизоляцией всё в порядке». Как в современных общежитиях обстоят дела с интимом?

14 июля 2023 12:46
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Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы пять лет прожили в общежитии, как обстояли дела с интимной стороной вопроса? Могли ли вы привести знакомую, подружку.

«С шумоизоляцией всё в порядке». Как в современных общежитиях обстоят дела с интимом?-1

Сергей Бармин, пять лет жил в общежитии:
Никого не мог привести, потому что всегда дома кто-то был – мама или брат.

Наталья Надольская:
Ольга, часто ли вы становитесь свидетельницей интимных отношений? Доносятся ли до вас эти крики и стоны?

«С шумоизоляцией всё в порядке». Как в современных общежитиях обстоят дела с интимом?-4

Ольга Мусаева, заместитель заведующего сектором жилищных отношений, проживает в общежитии:
С шумоизоляцией все в порядке.

Наталья Надольская:
У вас все прилично?

Ольга Мусаева:
Да.

Наталья Надольская:
Валерия, вам приходилось быть свидетельницей чужих интимных отношений?

«С шумоизоляцией всё в порядке». Как в современных общежитиях обстоят дела с интимом?-7

Валерия Лешук, проживает с супругом и ребенком в общежитии:
Мне, нет. Насчет интима – сейчас, правда, изменилось время. Сейчас городские общежития предоставляют расширение. Мой путь начинался, когда я жила одна. То есть я получила койко-место, затем переехала в другое общежитие. Так случилась, сложилось – вышла замуж, родила ребенка. Городские общежития предложили мне расширение, я получила вторую комнату. У моего ребенка есть возможность жить в другой комнате, не глядя на интим, секс и что-то другое.

Наталья Надольская:
И на застолье.

Валерия Лешук, проживает с супругом и ребенком в общежитии:
То есть у него есть свое личное пространство, свой стол, где он может делать спокойно уроки, и никто к нему не зайдет.

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# Общежития в Минске # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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