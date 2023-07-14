«С шумоизоляцией всё в порядке». Как в современных общежитиях обстоят дела с интимом?

Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы пять лет прожили в общежитии, как обстояли дела с интимной стороной вопроса? Могли ли вы привести знакомую, подружку.

Сергей Бармин, пять лет жил в общежитии:

Никого не мог привести, потому что всегда дома кто-то был – мама или брат. Наталья Надольская:

Ольга, часто ли вы становитесь свидетельницей интимных отношений? Доносятся ли до вас эти крики и стоны?

Ольга Мусаева, заместитель заведующего сектором жилищных отношений, проживает в общежитии:

С шумоизоляцией все в порядке. Наталья Надольская:

У вас все прилично? Ольга Мусаева:

Да. Наталья Надольская:

Валерия, вам приходилось быть свидетельницей чужих интимных отношений?