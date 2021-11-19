«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»

Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, Могилевский район с размахом отмечает главный праздник тружеников села «Дожинки». Ярмарка-фестиваль продлится и завтра, 20 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, Могилевский район с размахом отмечает главный праздник тружеников села «Дожинки». Ярмарка-фестиваль продлится и завтра, 20 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергеенко на «Дожинках» в Могилеве: на смену приходят высокие технологии, но главным остается труженик – читайте здесь.
Тех, кто ударно потрудился на полях и делает одну из самых важных в мире работ, – растит хлеб, отметили на главной сцене области.
Лучшими сельхозорганизациями по итогам областных соревнований стали «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района и «Газовик-Сипаково» Шкловского района.
Сергей Иванов, главный агроном сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково»:
Мы в районе заняли первое место, в области – второе место. Благодаря, можно сказать, опыту, коллективу нашему, людям, которые в нашем хозяйстве работают, мы достойно убрали урожай и получили весомый каравай наш.
Екатерина Заровская, генеральный директор предприятия «Агрокомбинат «Заря»:
Я очень горда, что я работаю в таком хозяйстве, что я живу в Республике Беларусь. На сегодня, я считаю, что труд нашего коллектива оценен по заслугам. Мы внесли достойный вклад в каравай Могилевской области и в том числе Республики Беларусь. Мы заняли первое место, из года в год. И этот год не стал исключением.
Сегодня Беларусь демонстрирует серьезный экспортный потенциал сельхозпродукции. Страна входит в пятерку мировых лидеров по производству молока.