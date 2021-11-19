«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»

Сергей Иванов, главный агроном сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково»: Мы в районе заняли первое место, в области – второе место. Благодаря, можно сказать, опыту, коллективу нашему, людям, которые в нашем хозяйстве работают, мы достойно убрали урожай и получили весомый каравай наш.

Екатерина Заровская, генеральный директор предприятия «Агрокомбинат «Заря»:

Я очень горда, что я работаю в таком хозяйстве, что я живу в Республике Беларусь. На сегодня, я считаю, что труд нашего коллектива оценен по заслугам. Мы внесли достойный вклад в каравай Могилевской области и в том числе Республики Беларусь. Мы заняли первое место, из года в год. И этот год не стал исключением.