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«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»

19 ноября 2021 19:27
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, Могилевский район с размахом отмечает главный праздник тружеников села «Дожинки». Ярмарка-фестиваль продлится и завтра, 20 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»-1

Сергеенко на «Дожинках» в Могилеве: на смену приходят высокие технологии, но главным остается труженик – читайте здесь.  

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»-4

Тех, кто ударно потрудился на полях и делает одну из самых важных в мире работ, – растит хлеб, отметили на главной сцене области.  

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»-7

Лучшими сельхозорганизациями по итогам областных соревнований стали «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района и «Газовик-Сипаково» Шкловского района.  

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»-10

Сергей Иванов, главный агроном сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково»:  
Мы в районе заняли первое место, в области – второе место. Благодаря, можно сказать, опыту, коллективу нашему, людям, которые в нашем хозяйстве работают, мы достойно убрали урожай и получили весомый каравай наш.  

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»-13

Екатерина Заровская, генеральный директор предприятия «Агрокомбинат «Заря»:  
Я очень горда, что я работаю в таком хозяйстве, что я живу в Республике Беларусь. На сегодня, я считаю, что труд нашего коллектива оценен по заслугам. Мы внесли достойный вклад в каравай Могилевской области и в том числе Республики Беларусь. Мы заняли первое место, из года в год. И этот год не стал исключением.  

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»-16

Сегодня Беларусь демонстрирует серьезный экспортный потенциал сельхозпродукции. Страна входит в пятерку мировых лидеров по производству молока.  

# Сельское хозяйство # общество # Игорь Сергеенко # Сергей Иванов # Екатерина Заровская # Фотофакт

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