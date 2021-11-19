Волна коронавируса идёт на спад. Стационары в Минске дезинфицируют и возвращают к плановой работе

Новости Беларуси. Четвертая волна коронавируса идет на спад. По статистике Минздрава Беларуси, количество выздоровевших превышает число новых заболевших. Стационары возвращаются к работе в плановом режиме. Сегодня, 19 ноября, во многих учреждениях здравоохранения проводится дезинфекция помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе Городской клинический центр травматологии и ортопедии, вторая и шестая городские клинические больницы. Очистка проходит в два этапа.

Первоначально проводится химико-биологическая обработка усилиями бригады войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил. Военные оснащены специально подготовленными комплектами для обработки помещений. Завершающие штрихи в наведении порядка за медиками.