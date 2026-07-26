Новости по тегу #Екатерина Заровская

Гендиректор агрокомбината «Заря»: «Я очень люблю молодых специалистов. Я к ним отношусь как к пластилину. Из них можно что-то слепить».
Гостья нового выпуска – гендиректор агрокомбината «Заря» Екатерина Заровская.
«Надо двигаться, и ничего страшного, что пока в тебя не верят».
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 26 июля, в 10:15 на РТР-Беларусь.
Под наблюдением Президента, который в этом детально разбирается, те еще испытания, под силу пройти которые только тем, кто действительно любит свое дело. И вопрос здесь вовсе не в гендере.
Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате «Заря».
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