Прямой эфир

Новости по тегу #Екатерина Заровская

Жилье, зарплата, бонусы: узнали, что предлагают молодым специалистам в агрокомбинате «Заря»
26 июля 2026 07:44

Жилье, зарплата, бонусы: узнали, что предлагают молодым специалистам в агрокомбинате «Заря»

Стала гендиректром за 2 минуты! Как привлечь молодежь в сельское хозяйство? Интервью с Екатериной Заровской
26 июля 2026 07:40

Стала гендиректром за 2 минуты! Как привлечь молодежь в сельское хозяйство? Интервью с Екатериной Заровской

«Мне приходилось сложно». Екатерина Заровская рассказала, как добилась уважения коллег
26 июля 2026 07:15

«Мне приходилось сложно». Екатерина Заровская рассказала, как добилась уважения коллег

О сельском хозяйстве, молодежи и будущем Беларуси! Екатерина Заровская – в «Рецепте настоящего белоруса»
20 июля 2026 18:31

О сельском хозяйстве, молодежи и будущем Беларуси! Екатерина Заровская – в «Рецепте настоящего белоруса»

Самая лучшая профессия – руководитель хозяйства! Лукашенко посетил агрокомбинат «Заря»
08 июля 2025 17:48

Самая лучшая профессия – руководитель хозяйства! Лукашенко посетил агрокомбинат «Заря»

Лукашенко: хозяйства, которые успевают рассчитаться и не должны государству, надо поддерживать
08 июля 2025 17:42

Лукашенко: хозяйства, которые успевают рассчитаться и не должны государству, надо поддерживать

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»
19 ноября 2021 19:27

«Я очень горда, что работаю в таком хозяйстве». В Могилёве труженики села отметили «Дожинки»

Сергеенко на «Дожинках» в Могилёве: на смену приходят высокие технологии, но главным остаётся труженик
19 ноября 2021 19:18

Сергеенко на «Дожинках» в Могилёве: на смену приходят высокие технологии, но главным остаётся труженик

«Мы все работаем как большая семья»: в Могилёвском районе отпраздновали первые Дожинки
24 августа 2019 18:58

«Мы все работаем как большая семья»: в Могилёвском районе отпраздновали первые Дожинки

750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки
24 августа 2019 13:05

750 тысяч тонн зерна. В Могилёвской области прошли первые Дожинки

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство
05 мая 2019 17:11

Ферма с тёплыми полами, собственная авиация и биогазовая установка. Показываем, как выглядит прибыльное сельское хозяйство

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию
08 апреля 2019 19:14

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию