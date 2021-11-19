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Сергеенко на «Дожинках» в Могилёве: на смену приходят высокие технологии, но главным остаётся труженик

19 ноября 2021 19:18
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Новости Беларуси. Сегодня, 19 ноября, Могилевский район с размахом отмечает главный праздник тружеников села «Дожинки». Ярмарка-фестиваль продлится и завтра, 20 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергеенко на «Дожинках» в Могилёве: на смену приходят высокие технологии, но главным остаётся труженик-1

Стартовала она с выставки «Народные бренды Могилевщины», которая собрала больше 30 участников со всех районов области. Торговые ряды представлены в виде подворий, где каждый уголок Могилевской области не только угощает, но и задает настроение колоритными песнями и плясками. В конце праздника в Могилеве выберут лучший сноп и каравай и самый гостеприимный двор.  

Сергеенко на «Дожинках» в Могилёве: на смену приходят высокие технологии, но главным остаётся труженик-4

Особое внимание и теплые слова благодарности звучали в адрес людей, для которых каждая жатва как персональное испытание на прочность. Поздравить тружеников села приехал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он отметил, что страна имеет хороший потенциал для развития аграрной отрасли. По результатам 2020 года Беларусь занимает 23 место из 113 стран по обеспечению продовольственной безопасности. И за этими цифрами стоит большой человеческий труд на земле.  

Сергеенко на «Дожинках» в Могилёве: на смену приходят высокие технологии, но главным остаётся труженик-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
На смену приходят высокие технологии. На поля приходит высокопроизводительная техника, но всегда был и остается главным – это труженик. Человек, который трудится на земле.  

# Сельское хозяйство # общество # Игорь Сергеенко # Сергей Иванов # Екатерина Заровская # Фотофакт

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