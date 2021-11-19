Министр энергетики озвучил причины отключения от сети первого энергоблока БелАЭС

Новости Беларуси. Министр энергетики прокомментировал ситуацию на первом энергоблоке атомной электростанции и озвучил причины его отключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Поступил один некорректный импульс, сигнал, который привел к срабатыванию автоматической защиты. Блок был отключен от сети. По результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет.

Уже 19 ноября во второй половине дня первый энергоблок включен в сеть.