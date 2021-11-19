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Министр энергетики озвучил причины отключения от сети первого энергоблока БелАЭС

19 ноября 2021 19:14
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Новости Беларуси. Министр энергетики прокомментировал ситуацию на первом энергоблоке атомной электростанции и озвучил причины его отключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр энергетики озвучил причины отключения от сети первого энергоблока БелАЭС-1

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Поступил один некорректный импульс, сигнал, который привел к срабатыванию автоматической защиты. Блок был отключен от сети. По результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет.  

Уже 19 ноября во второй половине дня первый энергоблок включен в сеть.  

# АЭС в Беларуси # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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