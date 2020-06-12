«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

Новости Беларуси. Проблемы жителей Заславля 12 июня изучал сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные депутаты рассказали, что больше всего сейчас горожан волнует строительство новой больницы. И попросили взять на контроль этот вопрос.

Кабинетом общение не ограничилось. Сенатор также посетил деревообрабатывающее предприятие Заславля. Фабрика – одно из сильнейших производств в районе. Специализируется на изготовлении корпусной мебели эконом-сегмента. Не так давно здесь начали поставки продукции в Россию и Казахстан: это получается благодаря выпуску нестандартных моделей мебели.