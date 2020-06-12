«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

Новости Беларуси. Проблемы жителей Заславля 12 июня изучал сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные депутаты рассказали, что больше всего сейчас горожан волнует строительство новой больницы. И попросили взять на контроль этот вопрос.
Кабинетом общение не ограничилось. Сенатор также посетил деревообрабатывающее предприятие Заславля. Фабрика – одно из сильнейших производств в районе. Специализируется на изготовлении корпусной мебели эконом-сегмента. Не так давно здесь начали поставки продукции в Россию и Казахстан: это получается благодаря выпуску нестандартных моделей мебели.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Я обратил внимание на качество продукции, потому что она нами используется, белорусами. Хочу отметить, что качество высокое, поэтому и спрос есть на эту продукцию.
Зарплата выше средней по городу Заславлю. В целом, она даже приближается к зарплате города Минска. Конечно же, люди хотят получать чуть больше, но есть четкое понимание: больше производишь, больше продаешь – выше зарплата; выше качество – соответственно, и зарплата будет выше. Сегодня растет экономическая образованность у нашего населения, это очень приятно.
Сергей Рачков рассказал, что такие выезды на места позволяют лучше понимать потребности и проблемы белорусов, их интересы.