По выходным поезда в минском метро будут ходить чаще

Новости Беларуси. Поезда метро в выходные будут ездить чаще. С 13 июня время ожидания составов в подземке сокращается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Время ожидания сократится в среднем на 1 минуту, причём на обеих линиях – с 7.00 до 20.00.

Напомним, с понедельника, 8 июня, интервал между поездами сократили и в будни.