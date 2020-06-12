В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки

Новости Беларуси. Общественный транспорт и жара становятся антонимами. В автобусах и троллейбусах столицы включают кондиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Они работают в автоматическом режиме, поэтому как только температура за бортом поднимается выше 20 градусов, кондиционеры начинают регулировать микроклимат в салоне.

Можно не волноваться – выше +25°C в автобусе не будет, но для этого пассажиров убедительно просят не открывать окна и люки.