В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки

Новости Беларуси. Общественный транспорт и жара становятся антонимами. В автобусах и троллейбусах столицы включают кондиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Общественный транспорт и жара становятся антонимами. В автобусах и троллейбусах столицы включают кондиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они работают в автоматическом режиме, поэтому как только температура за бортом поднимается выше 20 градусов, кондиционеры начинают регулировать микроклимат в салоне.
Можно не волноваться – выше +25°C в автобусе не будет, но для этого пассажиров убедительно просят не открывать окна и люки.
Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
В настоящее время на предприятии эксплуатируются 370 городских автобусов и 70 троллейбусов, приобретенных на протяжении 2018-2020 годов, оснащенных системами кондиционирования пассажирского салона.
При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется приобретению современного и комфортабельного транспорта. В связи с чем предприятием в дальнейшем предусмотрено приобретение только того транспорта, который будет оснащен системами кондиционирования.