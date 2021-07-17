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«Я обожаю, когда город днём и ночью бурлит, кипит». Белорусская певица о «Славянском баразе»

17 июля 2021 11:17
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Юлия Быкова.

Вы написали песню специально к первому концерту «Славянского базара». Как создавалась эта песня? В чем ее посыл?

«Я обожаю, когда город днём и ночью бурлит, кипит». Белорусская певица о «Славянском баразе»-1

Юлия Быкова, певица:
Эта песня была написана специально к 30-летнему юбилею фестиваля, так она и называется – «Дзякуй, фестываль». Потому что есть за что благодарить Витебск, есть чем гордиться. Я считаю, что фестиваль живет, будет жить и радовать нас еще многие годы.

В чем секрет «Славянского базара»? Почему уже 30 лет он заряжает всех энергией и так всем нравится?

«Я обожаю, когда город днём и ночью бурлит, кипит». Белорусская певица о «Славянском баразе»-4

Юлия Быкова:
Сложилась очень хорошая традиция, приезжают всегда крупные звезды. Людям нравится слышать любимые песни, хиты. Людям нравится приехать в свой родной белорусский город и видеть в нем артистов, которые приезжают издалека, которые приезжают с удовольствием и радуют нашу публику. Мне кажется, секрет в теплоте, в искренности, в душевности.

А для вас «Славянский базар» – это что в первую очередь?

Юлия Быкова:
Для меня это в первую очередь фестивальное движение. Я обожаю такие вещи, когда город днем и ночью бурлит, кипит, когда что-то происходит на разных площадках. Это особая атмосфера, все это отмечают, я тоже неравнодушна к этому.

Расскажите подробнее об актуальных новостях в своем творчестве?

«Я обожаю, когда город днём и ночью бурлит, кипит». Белорусская певица о «Славянском баразе»-7

Юлия Быкова:
Актуальные все случались, у нас был тур по крупным областным городам Беларуси, я просто в восторге: люди настолько тепло и классно принимали, что я не ожидала, я очень рада. Мне кажется, это самое главное, что у меня сейчас произошло в жизни. А на будущее – отдохнуть, конец лета будет посвящен отдыху, и дальше работать.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Юлия Быкова # Дмитрий Потапович # Фотофакт

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