«Я обожаю, когда город днём и ночью бурлит, кипит». Белорусская певица о «Славянском баразе»

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Юлия Быкова. Вы написали песню специально к первому концерту «Славянского базара». Как создавалась эта песня? В чем ее посыл?

Юлия Быкова, певица:

Эта песня была написана специально к 30-летнему юбилею фестиваля, так она и называется – «Дзякуй, фестываль». Потому что есть за что благодарить Витебск, есть чем гордиться. Я считаю, что фестиваль живет, будет жить и радовать нас еще многие годы. В чем секрет «Славянского базара»? Почему уже 30 лет он заряжает всех энергией и так всем нравится?

Юлия Быкова:

Сложилась очень хорошая традиция, приезжают всегда крупные звезды. Людям нравится слышать любимые песни, хиты. Людям нравится приехать в свой родной белорусский город и видеть в нем артистов, которые приезжают издалека, которые приезжают с удовольствием и радуют нашу публику. Мне кажется, секрет в теплоте, в искренности, в душевности. А для вас «Славянский базар» – это что в первую очередь? Юлия Быкова:

Для меня это в первую очередь фестивальное движение. Я обожаю такие вещи, когда город днем и ночью бурлит, кипит, когда что-то происходит на разных площадках. Это особая атмосфера, все это отмечают, я тоже неравнодушна к этому. Расскажите подробнее об актуальных новостях в своем творчестве?