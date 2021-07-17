«Органично себя чувствует на сцене». Кто представит Беларусь на детском «Славянском базаре»?

Витебск открывает новые яркие имена. Уже 17 июля на XIX Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2021» нашу страну представит семиклассник из Минска Константин Мазуркевич. Песню для своего выступления юный артист выбрал необычную. Чтобы определиться с выбором, пришлось прибегнуть к помощи одного из известных артистов. Юлия Пашкевич, корреспондент:

Какую песню ты выбрал и почему?

Константин Мазуркевич, участник XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»:

Я выбрал песню «Падзяка сэрца». Мы ее выбрали, потому что эта песня – очень хороший вариант.

– А вторая песня какая будет?

– Вторая песня – это мировой хит на английском языке. Музыкальный талант – дар не из простых. Часто передается по наследству. От отца Костя унаследовал точно все самое лучшее.

Елена Мазуркевич, мама Константина Мазуркевича:

У нас папа хорошо поет, играет на гитаре, Костя это слышал всегда, ему хотелось научиться так же играть, это был побуждающий мотив искать гимназию с гуманитарным уклоном, где преподается еще и музыка. Ему очень понравилось, мы заметили, что у него получается. Он органично себя чувствует на сцене.

Мария Аббасова, педагог Константина Мазуркевича:

О своем ученике я могу сказать только самое лучшее. Костя очень старательный мальчик. Он, как и любой подросток, любит иногда и полениться, и отдохнуть. Ему этого иногда очень не хватает. Мы занимаемся три года, это небольшой период для достижения таких результатов. Я как педагог им очень довольна. Не первый раз Костя принимает участие в песенных состязаниях, до этого – он не раз становился победителем республиканских и международных вокальных конкурсов. Правда, участие в нацотборе на детский конкурс «Славянского базара» принял впервые. Попытка оказалась удачной.

Константин Мазуркевич:

Это моя первая попытка. Произошло все случайно. Мы пошли на конкурс, я победил, взял Гран-при. После этого руководитель конкурса спросила, подавали ли мы заявку на «Славянский базар». Мы послушали ее и решили, что нам надо попробовать. Мария Аббасова:

Мы не ожидали. Это было чувство эйфории, что у меня, что у Кости. Он посвятил эту победу мне. Когда Костю награждали, он вышел в холл и начал меня обнимать. Это такой сентиментальный был момент, я расплакалась. Мне было настолько приятно, что время, труд и его старания не прошли даром. Мы понимаем, что мы представляем страну в этом году на серьезном международном конкурсе. Хорошо, что Костя осознает, что нужно потрудиться и сделать, все что в наших силах, чтобы достичь высоких результатов.