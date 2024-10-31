Я Николаю подарил каску! Бывший гендиректор «Беларуськалия» вспомнил, как сын Президента спускался в шахту

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валерий Кириенко, генеральный директор РУП «ПО «Беларуськалий» (2009-2014): Я думаю, что, скорее всего, он больше переживал. У нас, в соответствии с правилами безопасности, только с 18 лет можно опускаться в шахту. Учитывая, что глава государства, мы тут, конечно, не могли. Но какой-то индивидуальной подготовки, кроме того, что нужно было подобрать ему одежду... На «Беларуськалии» есть свое швейное предприятие. Экипировку – в принципе, больше ничего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сели и смотрим. И у меня до сих пор впечатления остались. Думаю, ну что там, безопасно все. Я помню, как крыша эта трещала надо мной. Я думаю, это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого.

Валерий Кириенко:

А так остальное – был обычный маршрут. Ему, кстати, понравилось. В конце отъезда, когда мы присутствовали на заводе НПК, сложных минеральных удобрениях, я подарил Николаю сувенир – каску шахтерскую и лампу. И пожелал: а вдруг, говорю, пригодится. В «Беларуськалии» еще много месторождений, много лет будет работать.