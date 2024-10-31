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Аграрии Несвижского района удостоены госнаград за вклад в развитие АПК

31 октября 2024 15:21
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В Минской области завершают уборку кукурузы на зерно и силос. В закромах свыше 700 тысяч тонн. 90 % площадей уже пройдено. Параллельно аграрии подготавливают почву под сев будущего урожая. В 2024 году хозяйства региона превзошли показатели по намолоту зерна – получили свыше 2,7 миллиона тонн, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. И эту планку планируют поднимать.

Как грамотно подходить к сельскому хозяйству и чем отличились аграрии Несвижского района – материал Анны Куртасовой.

Аграрии Несвижского района удостоены госнаград за вклад в развитие АПК-2

В агрокомбинате Снов еще только собирают урожай сахарной свеклы, а уже думают про будущий. Сейчас срок сева сладких корнеплодов. В почву внесли минеральные удобрения, идет заправка органикой. Здесь стараются всегда соблюдать агрономические сроки и технологию возделывания – от этого зависит, каким будет урожай.

Аграрии Несвижского района удостоены госнаград за вклад в развитие АПК-4

Александр Шаманов, главный агроном СПК «Агрокомбинат Снов»:
Чтобы получить какой-то результат, в любом случае надо соблюдать все технологические процессы. Начинать с осени вносить органику, ведется вспашка, также и для сева определенные регламенты тоже соблюдаются.

Аграрии Несвижского района удостоены госнаград за вклад в развитие АПК-6

Правильный подход позволяет хозяйству быть в числе передовых. Успехи предприятия отмечают на разном уровне, в том числе на области. Есть личные награды. Александр Шаманов удостоен медали «За трудовые заслуги». Награда у опытного агронома не первая. Но всегда есть к чему стремиться.

Подробности в сюжете.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство # Госнаграды

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