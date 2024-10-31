Аграрии Несвижского района удостоены госнаград за вклад в развитие АПК

В Минской области завершают уборку кукурузы на зерно и силос. В закромах свыше 700 тысяч тонн. 90 % площадей уже пройдено. Параллельно аграрии подготавливают почву под сев будущего урожая. В 2024 году хозяйства региона превзошли показатели по намолоту зерна – получили свыше 2,7 миллиона тонн, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. И эту планку планируют поднимать. Как грамотно подходить к сельскому хозяйству и чем отличились аграрии Несвижского района – материал Анны Куртасовой.

В агрокомбинате Снов еще только собирают урожай сахарной свеклы, а уже думают про будущий. Сейчас срок сева сладких корнеплодов. В почву внесли минеральные удобрения, идет заправка органикой. Здесь стараются всегда соблюдать агрономические сроки и технологию возделывания – от этого зависит, каким будет урожай.

Александр Шаманов, главный агроном СПК «Агрокомбинат Снов»:

Чтобы получить какой-то результат, в любом случае надо соблюдать все технологические процессы. Начинать с осени вносить органику, ведется вспашка, также и для сева определенные регламенты тоже соблюдаются.