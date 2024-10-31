Почему россияне целенаправленно приезжают в Беларусь для зимней рыбалки? Рассказал директор санатория

Какая прекрасная золотая в этом году осень. Но зимних холодов не избежать, а вместе с ними мороз, слякоть. Словом, придется искать себе отдых в зимнее время года, но идей, как обычно, много. В любое время года наша страна предлагает туристам много возможностей для интересного отдыха. Наверное, сразу на ум приходит санаторный отдых. С начала 2024 года в белорусских здравницах оздоровились более 1,2 миллиона человек. Наши белорусские санатории – это уже своего рода бренд нашей страны. На ток-шоу «Точки над i» составили экспертный гайд, как можно отдохнуть в холодный сезон в Беларуси.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Агроусадьбы – это не только баня, это еще и какой-то активный отдых. И, к слову, очень многие агроусадьбы предлагают такую услугу, как зимняя рыбалка. Я вот живу возле Минского моря, и я сама вижу, как зимой сколько любителей зимней рыбалки, они даже на замерзшей воде, они ставят палатки, и они остаются там, видимо, ночевать. И я знаю, что даже и в -20, и в -25 они в этих палатках рыбачат. В общем, остается только восхититься тем, насколько люди увлечены таким видом спорта. Владимир, у вас есть услуга зимней рыбалки?