Почему россияне целенаправленно приезжают в Беларусь для зимней рыбалки? Рассказал директор санатория
Какая прекрасная золотая в этом году осень. Но зимних холодов не избежать, а вместе с ними мороз, слякоть. Словом, придется искать себе отдых в зимнее время года, но идей, как обычно, много. В любое время года наша страна предлагает туристам много возможностей для интересного отдыха. Наверное, сразу на ум приходит санаторный отдых. С начала 2024 года в белорусских здравницах оздоровились более 1,2 миллиона человек. Наши белорусские санатории – это уже своего рода бренд нашей страны. На ток-шоу «Точки над i» составили экспертный гайд, как можно отдохнуть в холодный сезон в Беларуси.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Агроусадьбы – это не только баня, это еще и какой-то активный отдых. И, к слову, очень многие агроусадьбы предлагают такую услугу, как зимняя рыбалка. Я вот живу возле Минского моря, и я сама вижу, как зимой сколько любителей зимней рыбалки, они даже на замерзшей воде, они ставят палатки, и они остаются там, видимо, ночевать. И я знаю, что даже и в -20, и в -25 они в этих палатках рыбачат. В общем, остается только восхититься тем, насколько люди увлечены таким видом спорта. Владимир, у вас есть услуга зимней рыбалки?
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Озеро Паперня, великолепное озеро. И оно начинается, как только первые заморозки. Порой переживаешь за этих рыбаков, как они идут самоотверженно на этот лед. И буквально до весны, когда начинает таять. А начинает таять у нас рано, уже в феврале. И мы создали на самом пляже пирс, с которого любят рыбачить. У нас есть специальный такой пляж, где удобно очень рыбакам. Ну и с этого пляжа они делают эти лунки. В общем-то, мы на пункте проката даем все эти принадлежности для рыболовов. У нас есть магазин на территории санатория, где тоже можно купить многие аксессуары для рыбалки. Ну и, конечно, многие приезжают целенаправленно. Особенно меня иногда удивляют россияне. Вот с Питера приезжают к нам порыбачить. Я думаю, ну неужели там в Санкт-Петербурге негде, у вас столько кругом этой воды. Ну любят наше это озеро, оно живописное, действительно красивая природа, лебеди вокруг. В общем-то, людям интересно.
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*На правах рекламы.