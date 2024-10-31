Узнали, какие развлекательные программы предлагают белорусские санатории
Какая прекрасная золотая в этом году осень. Но зимних холодов не избежать, а вместе с ними мороз, слякоть. Словом, придется искать себе отдых в зимнее время года, но идей, как обычно, много. В любое время года наша страна предлагает туристам много возможностей для интересного отдыха. Наверное, сразу на ум приходит санаторный отдых. С начала 2024 года в белорусских здравницах оздоровились более 1,2 миллиона человек. Наши белорусские санатории – это уже своего рода бренд нашей страны. На ток-шоу «Точки над i» составили экспертный гайд, как можно отдохнуть в холодный сезон в Беларуси.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Наталия, а вот, может быть, вы нам более подробно расскажете, какие развлекательные программы есть в санаториях? Потому что, может быть, не все даже знают, что сейчас происходит, особенно в зимний период.
Наталия Нашилова, начальник управления маркетинга санатория:
Да, культурно-развлекательная программа тоже занимает основную часть отдыха в санатории. Конечно, люди приезжают не только оздоровиться, получить какие-то медицинские услуги и, конечно, провести веселое время. Интересно, что кто-то приезжает в санаторий познакомиться. Поэтому у нас, например, работает целый культотдел, в котором работают пять человек, которые нацелены именно на культурно-развлекательную программу наших гостей. У нас постоянно выступают наши белорусские звезды. Проходят постоянно какие-то развлекательные мероприятия на улице, например «День шашлыка», также жарим различные блинчики. То есть всячески стараемся развлечь наших гостей. Проводим различные игровые мероприятия, чтобы наши гости не скучали. Большое внимание также уделяем детской аудитории, Для детей работают аниматоры, постоянно уделяем внимание нашим гостям, проводим различные фильмы, кинофильмы, интересуемся, все ли нравится, какие все-таки мероприятия они хотели бы провести. Также у нас есть замечательная пони Марсель, покатаем наших отдыхающих на улице.
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*На правах рекламы.