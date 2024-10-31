Узнали, какие развлекательные программы предлагают белорусские санатории

Какая прекрасная золотая в этом году осень. Но зимних холодов не избежать, а вместе с ними мороз, слякоть. Словом, придется искать себе отдых в зимнее время года, но идей, как обычно, много. В любое время года наша страна предлагает туристам много возможностей для интересного отдыха. Наверное, сразу на ум приходит санаторный отдых. С начала 2024 года в белорусских здравницах оздоровились более 1,2 миллиона человек. Наши белорусские санатории – это уже своего рода бренд нашей страны. На ток-шоу «Точки над i» составили экспертный гайд, как можно отдохнуть в холодный сезон в Беларуси.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Наталия, а вот, может быть, вы нам более подробно расскажете, какие развлекательные программы есть в санаториях? Потому что, может быть, не все даже знают, что сейчас происходит, особенно в зимний период.