Я никогда не хотела бы вернуться в молодость, обожаю свой возраст – заместитель главреда «Радио-Минск»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Интеллектуальная деятельность позволяет вам себя чувствовать на 17? На ту молодую практикантку, которая пришла только в газету?

Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:

Нет. Мне не нравлюсь я 17-летняя, 20-летняя, 22-25. И я никогда не хотела бы вернуться в молодость, потому что мне молодость моя не нравится, когда надо было завоевывать все это, когда надо было выходить замуж, рожать детей, зарабатывать на квартиру, зарабатывать имя, все время что-то делать. Я обожаю свой возраст. Мне летом 70 лет. Я очень активно работаю, очень много работаю. Я работаю на радио, я пишу в журналы. То есть я бесконечно работаю.

Евгений Пустовой:

Блог еще не ведете? Тамара Вятская:

Веду. И это залог – плодотворная работа. Я не ставлю себе цели, я просто живу. И это бесконечный кайф, бесконечное удовольствие. Евгений Пустовой:

Кайф от жизни так хорошо влияет на ваш образ, ваш вайб? Или это интеллектуальная работа? Или совмещение интеллектуальной и физической нагрузки?