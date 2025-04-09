Я никогда не хотела бы вернуться в молодость, обожаю свой возраст – заместитель главреда «Радио-Минск»
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Интеллектуальная деятельность позволяет вам себя чувствовать на 17? На ту молодую практикантку, которая пришла только в газету?
Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:
Нет. Мне не нравлюсь я 17-летняя, 20-летняя, 22-25. И я никогда не хотела бы вернуться в молодость, потому что мне молодость моя не нравится, когда надо было завоевывать все это, когда надо было выходить замуж, рожать детей, зарабатывать на квартиру, зарабатывать имя, все время что-то делать.
Я обожаю свой возраст. Мне летом 70 лет. Я очень активно работаю, очень много работаю. Я работаю на радио, я пишу в журналы. То есть я бесконечно работаю.
Евгений Пустовой:
Блог еще не ведете?
Тамара Вятская:
Веду. И это залог – плодотворная работа. Я не ставлю себе цели, я просто живу. И это бесконечный кайф, бесконечное удовольствие.
Евгений Пустовой:
Кайф от жизни так хорошо влияет на ваш образ, ваш вайб? Или это интеллектуальная работа? Или совмещение интеллектуальной и физической нагрузки?
Тамара Вятская:
Совмещение, потому что мой умный телефон мне каждый день говорит, сколько я за день прошла. Я прохожу от 5 до 12 километров. Бывает и больше. И интеллектуально все время голова работает.
Но! В защиту теории генов я скажу, что моей маме 91 год и она каждое утро начинает с того, что она едет в церковь. Она едет в храм, молитва само собой, потому что у Бога план на каждого из нас. Поддерживая это, мое утро тоже начинается с молитвы, с утреннего правила: помолился – и вперед, не думая ни о генах, ни о физической активности, а о том, просто надо достойно прожить этот день.